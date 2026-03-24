В США запретили новые роутеры из-за рубежа: в чем причина

В США ввели новые ограничения на продажу Wi-Fi роутеров иностранного производства. Решение связано с вопросами национальной безопасности и рисками кибератак, но уже установленных устройств это пока не касается.

Федеральная комиссия по связи США FCC внесла Wi-Fi роутеры иностранного производства в так называемый Covered List – перечень оборудования, которое считается угрозой национальной безопасности. Это означает, что новые модели таких устройств больше не смогут получать разрешения на продажу в США, если не получат специальное исключение. Об этом пишет Digital trends.

Почему США решили ограничить иностранные роутеры?

Речь идет именно о будущих поставках и сертификации новых устройств. Роутеры, которые уже находятся у пользователей, под запрет не подпадают и могут работать дальше без изменений.

Причиной такого решения стали выводы американских органов безопасности. В документе от 20 марта 2026 года отмечается, что роутеры все чаще становятся мишенью для хакеров и государственных кибергруппировок. Они могут использоваться как инструмент для атак – от нарушения работы сетей до шпионажа в локальных сетях и кражи интеллектуальной собственности.

Как пишет ВВС. в заявлении FCC отмечается, что устройства иностранного производства создают неприемлемые риски для пользователей в США. В качестве примера приводятся масштабные кибератаки Volt, Flax и Salt Typhoon, во время которых использовались роутеры, изготовленные за пределами страны. Эти атаки были направлены на критическую инфраструктуру – в частности связь, энергетику, транспорт и водоснабжение.

По оценке американских спецслужб, такие устройства могут фактически выступать как "встроенные бэкдоры", открывающие доступ к домашним сетям, бизнес-систем и даже экстренным службам.

Несмотря на жесткую риторику, немедленной необходимости менять домашний роутер нет. В документе прямо не говорится о запрете уже установленных устройств. Ограничения касаются только новых моделей, которые еще должны пройти сертификацию.

В то же время производители получили возможность подать заявку на условное одобрение. Это дает им время для переноса производства в США или адаптации к новым требованиям. Компании, которые уже продают свои устройства на американском рынке, смогут продолжить деятельность при условии выполнения этих правил.

Среди брендов, которых может коснуться решение, – в частности TP-Link, который ранее уже оказывался под вниманием американских властей. Для таких компаний вопрос локализации производства или получения исключений становится критически важным.

Ожидается, что новые правила что новые правила изменят рынок сетевого оборудования в США. Доступные по цене роутеры иностранного производства могут постепенно исчезнуть или подорожать. Приведет ли это к повышению безопасности для пользователей – пока остается открытым вопросом.