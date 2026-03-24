Федеральна комісія зі зв’язку США FCC внесла Wi-Fi роутери іноземного виробництва до так званого Covered List – переліку обладнання, яке вважається загрозою національній безпеці. Це означає, що нові моделі таких пристроїв більше не зможуть отримувати дозволи на продаж у США, якщо не отримають спеціальний виняток. Про це пише Digital trends.

Чому США вирішили обмежити іноземні роутери?

Йдеться саме про майбутні поставки та сертифікацію нових пристроїв. Роутери, які вже знаходяться у користувачів, під заборону не підпадають і можуть працювати далі без змін.

Причиною такого рішення стали висновки американських органів безпеки. У документі від 20 березня 2026 року зазначається, що роутери дедалі частіше стають мішенню для хакерів і державних кіберугруповань. Вони можуть використовуватися як інструмент для атак – від порушення роботи мереж до шпигунства в локальних мережах і крадіжки інтелектуальної власності.

Як пише ВВС. у заяві FCC наголошується, що пристрої іноземного виробництва створюють неприйнятні ризики для користувачів у США. Як приклад наводяться масштабні кібератаки Volt, Flax і Salt Typhoon, під час яких використовувалися роутери, виготовлені за межами країни. Ці атаки були спрямовані на критичну інфраструктуру – зокрема зв’язок, енергетику, транспорт і водопостачання.

За оцінкою американських спецслужб, такі пристрої можуть фактично виступати як "вбудовані бекдори", що відкривають доступ до домашніх мереж, бізнес-систем і навіть екстрених служб.

Попри жорстку риторику, негайної необхідності змінювати домашній роутер немає. У документі прямо не йдеться про заборону вже встановлених пристроїв. Обмеження стосуються лише нових моделей, які ще мають пройти сертифікацію.

Водночас виробники отримали можливість подати заявку на умовне схвалення. Це дає їм час для перенесення виробництва до США або адаптації до нових вимог. Компанії, які вже продають свої пристрої на американському ринку, зможуть продовжити діяльність за умови виконання цих правил.

Серед брендів, яких може торкнутися рішення, – зокрема TP-Link, що раніше вже опинявся під увагою американської влади. Для таких компаній питання локалізації виробництва або отримання винятків стає критично важливим.

Очікується, що нові правила змінять ринок мережевого обладнання у США. Доступні за ціною роутери іноземного виробництва можуть поступово зникнути або подорожчати. Чи призведе це до підвищення безпеки для користувачів – поки залишається відкритим питанням.