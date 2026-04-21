Провал за миллиарды: военную GPS-программу отменили после задержек

Пентагон прекратил разработку системы управления GPS нового поколения после многолетних задержек и технических проблем. Проект, который должен был обновить возможности навигации для военных и гражданских, признали слишком рискованным для дальнейшего внедрения.

Министерство обороны США официально закрыло программу Next-Generation Operational Control System – OCX, которая должна была стать новым центром управления спутниковой сетью GPS. Решение приняли после того, как проблемы оказались настолько серьезными, что их не удалось решить даже после многолетней работы. Об этом пишет ARStechnica.

Смотрите также SpaceX совершила 600-ю посадку ракеты во время запуска Starlink

Почему США отказались от новой системы управления GPS?

Проект стартовал еще в 2010 году, когда контракт получила компания Raytheon, ныне известная как RTX Corporation. Сначала систему планировали завершить до 2016 года с бюджетом 3,7 млрд долларов. Однако сроки сдвинулись почти на десятилетие, а стоимость выросла почти до 8 млрд долларов – это сопоставимо с ценой создания целой новой группы GPS-спутников.

OCX должен был обеспечить работу новых спутников GPS III, которые начали запускать в 2018 году. Система включала программное обеспечение для обработки новых сигналов, две главные станции управления и модернизацию наземной инфраструктуры по всему миру.

Несмотря на то, что RTX передала систему Космическим силам США в 2025 году, во время дальнейших тестов выяснилось, что она не готова к реальному использованию. По словам командующего подразделения Mission Delta 31 полковника Стивена Гоббса, во время интеграционных испытаний обнаружили широкий спектр проблем, которые могли поставить под угрозу как военные, так и гражданские возможности GPS.

Он отметил, что команда правительства и подрядчика неоднократно пыталась исправить ситуацию, но сделать это в приемлемые сроки не удалось. Дополнительные инвестиции в проект признали нецелесообразными по сравнению с возможностями существующей системы.

Вместо OCX Космические силы решили модернизировать старую систему управления GPS, которая используется уже десятилетиями. Часть обновлений уже внедрили в рамках плана Architecture Evolution Plan. Это позволяет постепенно интегрировать новые функции спутников, в частности военный сигнал M-code, который лучше защищен от глушения и подделки.

Как пишет Air and space forces, дополнительным сигналом к закрытию программы стало подписание контракта на 105 миллионов долларов с Lockheed Martin на модернизацию наземной инфраструктуры для будущих спутников GPS IIIF. Их запуск планируют начать уже в следующем году.

Всего на программу OCX потратили около 6,27 миллиардов долларов. В эту сумму входят как выплаты подрядчику, так и расходы на тестирование и администрирование.

История OCX стала показательной на фоне новой стратегии Космических сил, которые все больше ориентируются на быстрые, поэтапные разработки и сотрудничество с коммерческими компаниями. Представители ведомства отметили, что в будущем будут делать ставку на гибкие решения вместо сложных систем формата "все или ничего".

Проблемы с OCX не стали неожиданностью. Еще в 2016 году правительство США рассматривало возможность закрытия программы из-за превышения бюджета и задержек. Тогда аудиторы также указывали на ошибки в закупках и высокий уровень дефектов в программном обеспечении.