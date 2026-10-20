Госучреждениям в США запретили использовать китайский ИИ DeepSeek: почему и вам не стоит

Власти Соединенных Штатов отдали распоряжение всем гражданским государственным ведомствам немедленно прекратить работу с инструментами китайского стартапа DeepSeek. Американские эксперты по кибербезопасности усмотрели в этом прямую угрозу утечки конфиденциальной правительственной информации.

Почему американские чиновники отказываются от китайских технологий

Как сообщает издание Clarin со ссылкой на агентство AFP, Департамент внутренней безопасности США официально обязал гражданские ведомства прекратить использование сервисов DeepSeek. Под ограничение попали как оригинальные продукты стартапа, так и любые сторонние цифровые решения, построенные на базе этой нейросети. Специалисты должны полностью удалить соответствующие программы со всех рабочих компьютеров и гаджетов.

Директива касается исключительно гражданского сектора, поскольку ведомство не имеет полномочий руководить вооруженными силами или разведкой. Пентагон пока воздерживается от комментариев относительно введения аналогичных запретов в военных структурах.

Главной причиной такого шага стал высокий риск утечки конфиденциальной информации за пределы страны.

Модели DeepSeek несут в себе многочисленные векторы угроз,

– прокомментировали в сопроводительном документе представители Департамента внутренней безопасности США.

Американские специалисты прямо предупреждают, что работа госслужащих с этим ИИ создает канал передачи данных в распоряжение иностранного государства. Серверы компании расположены на территории Китая, а местное законодательство предоставляет властям неограниченные полномочия для доступа к серверной инфраструктуре частных предприятий. Это означает, что любые запросы – будь то от чиновников или от обычных граждан, решивших проконсультироваться с ИИ по личным вопросам, – могут быть прочитаны спецслужбами в Китае и использованы против других стран.

Вряд ли стоит ожидать, что DeepSeek использовался многими людьми, ведь у США есть множество собственных разработок, а большинство компаний предоставляет свои модели правительству по отдельным контрактам.

Борьба за лидерство и старые обвинения

Китайская лаборатория DeepSeek громко заявила о себе в январе 2025 года, когда выпустила чрезвычайно мощного и в то же время дешевого чат-бота, бросив прямой вызов американским разработчикам. Впоследствии компания представила флагманскую систему V4, а недавно выпустила ее облегченную и более быструю версию. Вашингтон неоднократно обвинял разработчиков из КНР в систематическом заимствовании и копировании технологий ведущих американских лабораторий.

Несмотря на острое противостояние в сфере инноваций, стороны стараются сохранять базовый контроль: в сентябре страны договорились создать специальный канал связи для обсуждения инцидентов, связанных с искусственным интеллектом. Ожидается, что проблему безопасности нейросетей лидеры государств рассмотрят во время личной встречи в городе Шэньчжэнь.

Как ранее сообщал 24 Канал, даже в своей стране стартап попадал в скандалы, когда власти инициировали "расследование в отношении DeepSeek" из-за подозрений в перенаправлении миллионов запросов на западные сервисы.