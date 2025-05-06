SpaceX дарит терминалы Starlink новым абонентам в рамках годового тарифного плана

Компания SpaceX ввела новый 12-месячный тарифный план для абонентов спутникового интернета Starlink в ряде стран. В рамках этого предложения новые пользователи получают бесплатно комплект оборудования – спутниковую антенну и маршрутизатор, которые обычно стоят 349 долларов в США.

Первые 30 дней предоставляются как тестовый период: в случае неудовлетворительного качества связи абонент может вернуть оборудование и получить полное возмещение средств, информирует 24 Канал.

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После завершения тестового периода действуют специальные условия: если пользователь меняет адрес или отменяет услугу досрочно, он обязан оплатить штраф, который рассчитывается пропорционально остаточному сроку использования и стоимости оборудования.

В регионах с высоким спросом на услуги Starlink может взиматься единовременная доплата около 100 долларов. В то же время новая модель подключения может быть выгодной как для пользователей, так и для самой компании. В SpaceX считают, что снижение барьера входа позволит привлечь больше клиентов и компенсировать затраты на предоставление оборудования.

Новый тарифный план уже доступен в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и большинстве стран Европы. В Украине пока это предложение недоступно.

Напомним, что в результате масштабных блэкаутов в Испании и Португалии резко вырос спрос на услуги Starlink. Энергетический кризис серьезно повлиял на работу мобильных операторов и люди начали искать альтернативу.