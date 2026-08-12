Илон Маск отключил поляков от европейской сети Starlink: теперь поляки угрожают заблокировать X

Новые правила SpaceX ставят польских пользователей в неравное положение по сравнению с остальной Европой. Вице-премьер Кшиштоф Гавковский назвал ситуацию скандальной и выдвинул ультиматум компании Илона Маска, потребовав немедленного возвращения к общим стандартам.

Польша осталась за бортом

Компания SpaceX неожиданно изменила правила игры для польского рынка, фактически исключив страну из европейского региона обслуживания своей сети Starlink. Это решение вызвало волну возмущения как среди обычных пользователей, так и в высших эшелонах власти. Теперь поляки, в отличие от граждан других стран Европейского Союза, вынуждены проходить специальные процедуры для использования спутникового интернета за пределами собственного дома, пишет польское издание Onet, которое называет эту практику "унизительной".

Больше всего нововведение ударило по владельцам пакета Starlink Roam Unlimited. Ранее эта услуга позволяла свободно путешествовать по континенту и пользоваться сетью без лишних хлопот. Однако теперь польские аккаунты считаются предназначенными исключительно для внутреннего использования. Несмотря на то, что жители Эстонии, Чехии или Венгрии по-прежнему путешествуют без ограничений, поляки должны отчитываться о каждом своем выезде.

Паспортный контроль для интернета

Согласно новым правилам, которые для новых клиентов вступили в силу еще 14 июля 2026 года, а для остальных вступят в силу 17 августа, пользователи должны регистрировать каждую поездку за границу. Более того, SpaceX требует присылать сканы паспортов или других государственных документов, удостоверяющих личность.

По моему мнению, это скандал. Не может быть так, что Польша является страной второго сорта, ведь мы платим, они торгуют на нашем рынке, SpaceX здесь зарабатывает,

– прокомментировал вице-премьер и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

Эксперты рынка и профильные издания, такие как Telepolis, уже назвали эти действия откровенной дискриминацией. Причины такого шага со стороны SpaceX остаются неясными. В польском правительстве предполагают, что это может быть не техническая ошибка, а следствие личных обид Илона Маска на польских политиков из-за их критики его другой платформы – социальной сети X.

Ультиматум Варшавы и возможные последствия

Польские власти настроены решительно. В SpaceX уже направили официальное письмо с требованием восстановить равные права для польских пользователей. Министерство цифровизации подчеркнуло, что для введения подобных ограничений нет никаких правовых оснований.

Мы требуем немедленного восстановления одинаковых правил для всех польских пользователей,

– добавил польский чиновник.

Кшиштоф Гавковский предупредил, что если компания не пойдет навстречу в ближайшие дни, Польша применит экономические меры. Среди возможных шагов рассматривается даже полное отключение портала X на территории страны. Чиновники подчеркнули, что большие технологические гиганты не могут навязывать свою политику государствам, которые не предпринимают против них никаких враждебных действий.