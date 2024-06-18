SpaceX представила Starlink Mini – компактную и более дешевую антенну для спутникового интернета

В сети появились изображения обновленной антенны SpaceX – Starlink Mini. Она компактная и существенно доступнее, хоть и имеет свои недостатки.

Starlink Mini станет доступным для потребителей в течение нескольких месяцев. Последнее обновление приложения Starlink содержит подробную информацию об этом новом продукте, демонстрируя его упрощенный дизайн.

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По данным Федеральной комиссии по связи США (FCC), Starlink Mini по размеру сопоставим с Apple MacBook, что делает его портативным и удобным вариантом для пользователей.

Илон Маск проанонсировал новую Starlink Mini прямо в соцсети X опубликовав сообщение.

Я только что установил ее [антенну Starlink Mini] прямо сейчас я пишу этот пост через космос. Установка заняла менее, чем 5 минут. Легко носить в рюкзаке. Этот продукт изменит мир,

– написал Маск.

Относительно цены, Маск сообщил, что Starlink Mini будет стоить примерно вдвое дешевле, чем стандартная тарелка Starlink V4, то есть в ценовом диапазоне от 250 до 300 долларов. Сейчас стандартная антенна Starlink V4 стоит 499 долларов в Соединенных Штатах.

Особенности Starlink Mini

С точки зрения производительности, Starlink Mini предлагает скорость загрузки 100 Мбит/с и скорость загрузки 11,5 Мбит/с, с низкой задержкой в 23 миллисекунды. Хотя эти скорости более медленные по сравнению со стандартным Starlink V4, они достаточны для повседневного использования интернета, в том числе для потоковой передачи данных в формате 4K. Это делает Mini привлекательным вариантом для пользователей, которые ищут надежное и доступное интернет-решение.

SpaceX планирует запустить антенну Mini в отдельных регионах в ближайшие месяцы. Илон Маск отметил ее потенциал как экономически эффективного резервного варианта интернета, особенно полезного в случаях, когда проводное соединение выходит из строя.

В то же время созвездие Starlink продолжает расти, а база абонентов достигла уже 3 миллионов пользователей в прошлом месяце. Новый продукт, вероятно, заинтересует более широкий сегмент, особенно тех, кто ищет более доступное или портативное интернет-решение. Однако, ежемесячная плата за обслуживание Starlink Mini остается критическим вопросом, особенно для тех, кто рассматривает его как временный или второстепенный вариант.

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Сейчас многие американские клиенты, которые пользуются тарифным планом Starlink для жилых домов, платят 120 долларов в месяц. В Украине же месячная абонплата стоит 75 долларов. Тем не менее, это отличный вариант резервного соединения для Украинцев, поскольку вопрос отключения света и возможных блэкаутов становится все более острым. В то же время пока неизвестно, будет ли эта антенна доступна для заказа в Украине.