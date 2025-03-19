Белый дом подключили к Starlink: официально – "для улучшения Wi-Fi"

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт сообщила, что в комплексе правительственных зданий в Вашингтоне продолжаются работы по "улучшению Wi-Fi". В частности, речь идет об использовании спутникового интернета Starlink от компании SpaceX. Новое подключение должно решить проблемы с "нестабильной мобильной связью" и "перегруженной сетью Wi-Fi" в зданиях правительственного квартала.

По данным источников, представитель SpaceX рассматривал возможность установки терминала Starlink на крыше Здания исполнительного офиса Эйзенхауэра, входящего в комплекс Белого дома, рассказывает 24 Канал со ссылкой на NYT.

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Однако сигнал от Starlink не поступает непосредственно в Белый дом. Информация сначала проходит через дата-центр, расположенный в нескольких милях от правительственных зданий.

Спутниковый интернет Starlink обычно используется в отдаленных и труднодоступных местах, однако Вашингтон, где расположен Белый дом, не входит в такие зоны. Это вызвало вопросы как среди журналистов, так и среди американских граждан.

Почему решение вызвало споры

Кроме технических вопросов, обсуждения вызвало и само сотрудничество между Белым домом и SpaceX, компанией, которую возглавляет Илон Маск – один из приближенных к президенту США Дональду Трампу. Некоторые аналитики и журналисты выразили недовольство тем, что провайдером интернета для ключевого правительственного комплекса стала именно компания Маска.

Отдельные специалисты по кибербезопасности предостерегают, что Starlink может стать дополнительным вектором атаки на инфраструктуру правительственного квартала, которая подлежит строгому контролю. Эксперты отмечают, что более очевидным способом решения проблемы перегруженных Wi-Fi сетей в Белом доме была бы прокладка дополнительных кабелей и установка новых точек доступа.

Напомним, что ранее SpaceX подписала соглашение с индийской компанией Airtel для запуска Starlink в Индии, что может заменить европейский рынок, если там откажутся от услуг Илона Маска.

Белый дом получил Starlink бесплатно

Чиновники администрации заявили, что доступ к спутниковому интернету был "подарен" Starlink. Очевидно, этот факт должен убедить часть общественности в оправданности использования этой технологии в правительственных зданиях, особенно учитывая то, что сигнал не поступает непосредственно в Белый дом, а проходит через промежуточный дата-центр.