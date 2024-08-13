Новое исследование продемонстрировало, как миллениалы и зумеры относятся к вождению

Согласно опросу, молодые поколения – миллениалы и зумеры – значительно больше заинтересованы во владении автомобилем, чем старшее поколение, которое называют бейби-бумерами. Хотя первые два, как правило, беднее, но заинтересованность и энтузиазм у них остаются высокими.

Результаты опроса

Опрос показал довольно интересные результаты.

Респонденты поколения Z гораздо чаще (77%) утверждали, что любят вождение.

Миллениалы сообщили о самом высоком показателе ремонтов, которые они выполняют собственноручно – 34%.

Интересно, что 32% водителей поколения зумеров и 30% миллениалов ответили, что они уже владеют или владели "классическим автомобилем для энтузиастов" (старой машиной предыдущих десятилетий, которая часто требует ремонта и реставрации).

Смотрите также Новая эра: известный во всем мире производитель автомобилей сделает годовую паузу в своей работе

Следующее поколение автолюбителей уже здесь, создавая для нас динамичный рынок, на котором мы можем помогать энтузиастам защищать, покупать, продавать и наслаждаться своими особыми автомобилями,

– говорит МакКил Хагерти, генеральный директор и председатель правления Hagerty, которая проводила исследование.

Он добавляет, что поколение Z не просто играет в автомобильные видеоигры, смотрит о машинах на YouTube или создает соответствующий контент в социальных сетях, оно также "находит способы участвовать в сообществе коллекционных автомобилей".

Исследование обращает внимание на то, что в обществе существует определенный разрыв, поскольку многие воспринимают молодое поколение, как "замкнутых людей, которые ненавидят вождение", но их реальный энтузиазм по этому вопросу оказался совсем другим. Например, среди поколения зумеров хватает тех, кому интересны старые (и даже старинные) машины. 39% респондентов назвали YouTube своим основным источником информации о классических автомобилях, тогда как Instagram оказался немного ниже – 38%.

Это подтверждается тем фактом, что "самым распространенным автомобилем, о котором спрашивают энтузиасты поколения Z для получения страхового покрытия, является Mazda Miata 1990-1998 годов выпуска". Вполне вероятно, что причиной тому является то, что молодые люди в основном беднее, а также поддаются современным экологическим трендам на длительное использование вещей, переработки, ответственное повторное использование и другие.