Старее электричества: как древнейшие технокомпании дошли до цифровой эпохи

Сегодня технологическая индустрия ассоциируется со стартапами, приложениями и Кремниевой долиной. В то же время часть ключевых игроков отрасли появилась еще в девятнадцатом веке, когда электричество только начинало входить в повседневную жизнь.

Как компаниям удается оставаться актуальными более века?

Путь некоторых старых компаний демонстрирует, как системная инженерия, длинные циклы исследований и постоянная адаптация позволяют бизнесу выживать десятилетиями, пишет 24 Канал.

BT Group – 1846 год

История BT берет начало с Electric Telegraph Company, основанной в 1846 году для развертывания первой в Британии публичной телеграфной сети. Впоследствии телеграфная инфраструктура вошла в состав государственной почтовой службы, а позже трансформировалась в British Telecom и современную BT Group.

В двадцатом и двадцать первом веках компания перешла от фиксированной телефонии к широкополосному интернету, мобильной связи, корпоративных сетей и кибербезопасности.

Подразделение Openreach сейчас отвечает за значительную часть медной и волоконно-оптической инфраструктуры Великобритании.



Логотип BT Group / Фото BT Group

Siemens – 1847 год

Siemens появилась в Берлине как производитель электрических телеграфов. Основанная Вернером фон Сименсом, компания быстро вышла за пределы телеграфии и стала игроком в сфере энергетики, промышленного оборудования и транспорта.

Сегодня Siemens работает на стыке электрификации и цифровизации, развивая автоматизацию, промышленное программное обеспечение, медицинскую диагностику и железнодорожные системы.

Corning – 1851 год

Corning начинала как небольшая стекольная мануфактура в Соединенных Штатах. Со временем компания стала ключевым поставщиком жаростойкого и научного стекла, включая лабораторную посуду и оптику для телескопов.

В конце двадцатого века Corning сделала ставку на специализированные материалы. Волоконно-оптическое стекло стало основой глобального интернета, а Gorilla Glass – стандартом для экранов смартфонов. Ее изначально отложенная технология превратилась в массовый продукт после сотрудничества с Apple.

Nokia – 1865 год

Nokia начала деятельность как бумажная фабрика в Финляндии. В течение двадцатого века компания объединилась с производителями резины и кабелей, постепенно сосредоточившись на телекоммуникациях.

В девяностых годах Nokia стала мировым лидером мобильных телефонов. Сегодня ее бизнес сосредоточен на сетевой инфраструктуре, программном обеспечении и патентах, в частности в сфере 5G.

AT&T – 1885 год

AT&T возникла для коммерциализации телефонной связи и построения междугородних линий в США. В течение десятилетий компания была регулируемой монополией и определяла стандарты коммуникаций.

Лаборатория Bell Labs, связана с AT&T, дала миру транзистор, теорию информации и фундамент современных вычислений.

После антимонопольного разделения в 1984 году компания перестроила бизнес и сейчас является крупным оператором мобильной и широкополосной связи.

General Electric – 1892 год

General Electric сформировалась в результате слияния компаний, связанных с разработками Томаса Эдисона. В двадцатом веке GE стала символом американской промышленной инженерии – от энергетики до авиадвигателей и медицинского оборудования.

В последние годы компания прошла масштабную реструктуризацию, но ее технологическое влияние сохраняется в энергетике, авиации и промышленных системах.



Логотип General Electric / Фото Depositphotos

IBM – 1911 год

IBM начиналась как производитель перфокарт и механических вычислительных систем. На протяжении десятилетий компания доминировала на рынке мейнфреймов и корпоративных ИТ-решений.

В двадцать первом веке IBM сделала акцент на облачных технологиях, искусственном интеллекте и квантовых вычислениях, сохраняя преемственность инженерной культуры, заложенной еще в начале прошлого века.