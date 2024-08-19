Власти Торонто хотят превратить старый аэропорт в футуристический "город в городе"

Старый и уже не действующий аэропорт Торонто хотят превратить в процветающий городской центр. Проект, который оценивается в 22 миллиарда долларов, обеспечит новые предприятия, общественные парки и жилье для 55 000 человек. Компания, которой дали право заняться этим проектом, называет его "крупнейшим в своем роде в Северной Америке".

Детали проекта

Аэропорт Downsview был открыт в 1929 году и во время Второй мировой войны служил канадской военно-воздушной базой. В последние свои годы он выполнял роль базы операций для Bombardier, одной из крупнейших авиационных компаний в мире. В 2018 году участок был продан за 635 миллионов долларов и сейчас находится в процессе переосмысления.

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Northcrest Developers, компания, стоящая за проектом, видит здесь процветающий городской хаб, который сохранит много архитектурных элементов бывшего аэропорта, включая взлетно-посадочную полосу и 11 ангаров для самолетов.

В течение следующих десятилетий мы превратим эти преимущественно незастроенные земли в ряд оживленных районов. Связанные между собой, с разнообразными вариантами жилья, новыми рабочими местами в растущих отраслях, возможностями для нового бизнеса, доступом к паркам, общественных объектов и услуг, мы создадим новое захватывающее место в Торонто,

– говорится на сайте компании.

Как пример того, что оригинальная инфраструктура аэропорта не будет разрушена, а впишется в ДНК нового проекта, разработчики хотят превратить взлетно-посадочную полосу сооружения на большую пешеходную зону, которая соединит людей из семи разных районов, что были запланированы. Бывшие ангары для самолетов могут стать офисами, где будут работать компании.



Так может выглядеть будущий город / Фото Lucas Ropek/Northcrest Developments



Так может выглядеть будущий город / Фото Lucas Ropek/Northcrest Developments

В последнее время многие люди пытаются построить новые города с нуля. В частности, знаменитости (такие, как Канье Уэст и певец Акон) и богатые руководители технологических компаний (California Forever) пытались вложить деньги в новые урбанистические проекты. К сожалению, пока что ни один успеха не достиг. Пропасть между амбициями застройщиков и реальностью часто слишком велика, чтобы ее можно было преодолеть.

Однако в отличие от многих других проектов, задумка вокруг аэропорта Downsview строится на основе уже существующей инфраструктуры, которая в противном случае была бы снесена бульдозером. Он также имеет более реалистичные временные рамки, чем некоторые из более причудливых проектов, объявленных в последние годы. Ожидается, что первая "фаза" будет завершена к 2026 году, хотя создатели не ожидают, что городское пространство будет полностью завершено в течение 30 лет.