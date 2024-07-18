Между старым Chevrolet 1996 года и новеньким Cybertruck провели гонку: неожиданный победитель

Недавно Chevrolet Corvette Grand Sport 1996 года выпуска бросил вызов Tesla Cybertruck в гонках на Национальном скоростном треке Колорадо. И хотя эти два автомобиля кардинально отличаются по техническим характеристикам, вы будете удивлены тем, кто выиграл.

Кто выиграл

На кадрах короткого заезда видно, как Cybertruck без особых усилий мчится вперед, используя свое значительное преимущество в чистом крутом моменте, чтобы вырваться вперед. Но, нырнув в левый поворот, Corvette удается вырваться вперед и одержать неожиданную победу. Так, старый автомобиль 1996 года выпуска смог победить новенький Cybertruck от Tesla.

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Cybertruck на несколько тонн тяжелее устаревшего Corvette, что, возможно, является его недостатком. Конечно, если бы это были дрэг-рейсы, монстр из нержавеющей стали обошел бы Corvette, разгоняясь с 0 до 100 менее чем за три секунды. 5,7-литровый двигатель V8 Corvette, по сравнению с ним, намного вялее.

Как проходили гонки: видео

Но все становится гораздо сложнее на гоночной трассе, где планирование, соблюдение идеальных линий и выбор времени для ускорения и торможения иногда имеют гораздо большее значение, чем физические характеристики.

Tesla преувеличивает возможности Cybertruck

Габаритна техніка потребує місця. Наприклад, великий кросовер потребує простір для паркування у місті. А от компактний SUZUKI S-CROSS 2024 року можна припаркувати будь-де – його довжина всього 4,3 метра. В маневруванні допоможуть датчики паркування спереду й позаду та відеокамери, що забезпечують огляд на 360 градусів навколо машини.

Интересно, что Tesla во время презентации Cybertruck в прошлые годы демонстрировала видео, на котором ее грузовик побеждает в похожих гонках Porsche 911, которая выпускается с 1963 года и до сих пор. При этом Cybertruck еще и тянул за собой груз – такой же Porsche 911, что увеличивало его вес.

Неясно какого именно года выпуска был конкурент пикапа на тех гонках, но это и не важно, поскольку более поздние аналогичные испытания независимых экспертов из Motortrend показали, что Tesla сфальсифицировала эти гонки.

Стоит отметить, что бурный маркетинг Cybertruck обещал много невероятных возможностей для электрического пикапа, но когда он вышел, пользователи столкнулись с непростой реальностью: машина постоянно ломается, далеко не такая выносливая и прочная, как обещал производитель, может приводить к травмам и другим неприятностям.

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Несмотря на все Cybertruck почему-то остается желанным в США, демонстрируя неплохие показатели продаж. Некоторые даже покупают второй экземпляр после того, как первый выходит из строя.