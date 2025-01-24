Сколько украинцев ежедневно пользуются интернетом: результаты исследования КМИС

Украина продолжает демонстрировать впечатляющие темпы цифровизации государственных услуг. По данным последнего опроса Киевского международного института социологии (КМИС), большинство граждан пользуются интернетом ежедневно, что свидетельствует о высоком уровне внедрения цифровых технологий в повседневную жизнь.

Статистика КМИС

Антон Грушецкий, исполнительный директор КМИС, представил ключевые выводы исследования. Согласно официальным данным, 88% украинцев имеют постоянный доступ к интернету, причем среди людей до 50 лет этот показатель достигает почти 100%, сообщает корреспондент 24 Канала Лев Шевченко.

Смотрите также Демократия not found: страница о Конституции США исчезла с сайта Белого дома

Ежедневно используют интернет 78% украинцев, а 55% граждан Украины за последний год воспользовались хотя бы одной электронной государственной услугой, вроде тех, предлагаемых в приложении Дия.

Важным аспектом является то, что цифровая грамотность и доступность интернета в городах и селах существенно выровнялись, по сравнению с прошлым, что подтверждает рост цифровой интеграции в Украине. Если раньше люди в городе имели более высокий уровень цифровой грамотности – легче распознавали дезинформацию, мошенничество и пропаганду – то сейчас жители сел догоняют.

Антон Грушецкий также обратил внимание на положительные изменения в удовлетворенности электронными услугами. Если в прошлом году этот показатель составлял 79%, то сейчас он вырос до 84%. Значительную роль в этом играют усилия государства и партнерских организаций, направленные на улучшение цифровой инфраструктуры и безбарьерного доступа к услугам.



Насколько украинцы довольны качеством государственных электронных услуг / Графика КМИС

Директор отметил, что цифровая трансформация стала одной из наиболее положительно воспринятых реформ в Украине. Особое внимание уделяется привлечению уязвимых групп населения, включая ветеранами, людьми с инвалидностью и тому подобное. Гендерное равенство также остается важным аспектом развития услуг.

Результаты исследования демонстрируют, что Украина движется в направлении создания цифрового общества, где интернет и технологии становятся неотъемлемой частью жизни подавляющего большинства граждан.