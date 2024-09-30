Стекло Cybertruck разбилось в самой неожиданной ситуации, которую только можно себе представить

За последний год мы видели немало примеров, когда Cybertruck ломался неожиданным и даже смешным образом, вызывая возмущение владельцев и насмешки в интернете. Однако новый случай переплюнул буквально все.

Что случилось с Cybertruck

Один владелец пикапа Tesla утверждает на CybertruckOwnersClub, что при попытке очистить машину салфеткой из микрофибры, лобовое стекло начало разрушаться просто под руками, покрывшись целой сетью мелких трещин. Кажется, не так должна вести себя вроде бы "крепкая" машина, которая, как обещал Маск, сможет выжить на "любой планете".

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Во время чистки лобового стекла новенькой только что выстиранной салфеткой из микрофибры лобовое стекло покрылось паутиной [трещин] и разлетелось вдребезги. У кого-то еще есть проблемы со слабым лобовым стеклом? Это должно быть покрыто гарантией или отзывом. Совсем не доволен,

– написал автор с ником Addamk1.

На снимке, который он прикрепил к своей публикации, можно увидеть, что трещины покрывают все лобовое стекло:



Трещины покрывают все лобовое стекло Cybertruck / Фото Addamk1/CybertruckOwnersClub

Впоследствии в комментариях автор добавил, что чистил стекло изнутри и не прикладывал чрезмерной силы и давления. "Я не думаю, что я настолько сильный", – сказал он.

Пользовательница с никнеймом Crissa написала, что это, вероятно, дефект, который стекло получило на заводе: "Стекло изготавливается под давлением. Оно имеет много слоев, и микроскопический дефект приведет к тому, что оно впоследствии сломается. То, что вы делали в это время, не будет иметь значения".

Это уже не первый случай, когда бронированное стекло пикапа разбивается при обстоятельствах, которые оно должно было бы легко выдерживать. Компания утверждает, что стекло устойчиво к граду, но есть по меньшей мере один зарегистрированный случай, когда обычный град в Техасе заставил стекло Cybertruck разбиться.

В другом случае преступник смог попасть внутрь машины, разбив окно со стороны водителя и содрать его, как кожуру апельсина.

Обращался ли уже владелец в сервисный центр, пока неизвестно.