Jeep, Peugeot и Fiat получат мощный ИИ – Stellantis расширяет соглашение с Qualcomm

Stellantis расширяет партнерство с Qualcomm, чтобы интегрировать искусственный интеллект в будущие автомобили своих брендов. Компании делают ставку на новую электронную архитектуру и автоматизированное вождение.

Автомобильный концерн Stellantis объявил о значительном расширении сотрудничества с Qualcomm. Новое партнерство предполагает использование платформы Snapdragon Digital Chassis в будущих поколениях автомобилей практически всех брендов группы. Об этом пишет Ubergizmo.

Зачем Stellantis масштабно переходит на AI-платформы?

Речь идет не просто об обновлении мультимедийных систем или цифровых дисплеев. Компании планируют существенно модернизировать "электронный мозг" автомобилей, интегрировав централизованные системы обработки данных, построенные на специализированных системах-на-чипе.

Snapdragon Digital Chassis станет частью программно-электронной архитектуры STLA Brain, которую Stellantis разрабатывает как основу для следующего поколения машин. Эта система должна отвечать за работу мультимедиа, подключение к сети, ассистентов водителя и AI-функций в реальном времени.

Что получат автомобили Jeep, Peugeot и Fiat?

В состав Stellantis входят десятки брендов, среди которых Jeep, Peugeot, Fiat, Alfa Romeo, Citroën и другие.

Ожидается, что новая технологическая база позволит производителю быстрее внедрять современные функции во все модели одновременно, а не адаптировать каждую систему отдельно для разных брендов.

Одним из главных компонентов станет Snapdragon Ride Pilot – платформа автоматизированного вождения от Qualcomm. Она поддерживает различные уровни помощи водителю, включая функции Level 2+.

Как пишет Digitimes, фактически система позволяет автомобилю частично брать управление на себя при определенных условиях – например, поддерживать движение в полосе, контролировать дистанцию и обеспечивать "hands-free" режим на отдельных участках дороги.

В Qualcomm заявляют, что AI-алгоритмы должны сделать вождение более безопасным и интуитивным для пользователя.

Stellantis хочет удешевить разработку автомобилей

По словам директора по инженерии и технологиям Stellantis Неда Кьюрика, новая архитектура позволит масштабировать цифровые функции "с высокой скоростью и эффективностью" сразу между всеми брендами концерна.

Кроме технологической модернизации, сотрудничество имеет и стратегический характер. Компании подписали письмо о намерениях по интеграции aiMotive – дочерней компании Stellantis, которая занимается автономным вождением и симуляциями.

Это означает, что Qualcomm может получить доступ к собственным AI-разработкам Stellantis для создания единой вычислительной платформы.

Представитель Qualcomm Накул Дуггал назвал новое соглашение "важным переломным моментом". По его словам, стандартизация электронной основы автомобилей позволит:

сократить затраты на разработку;

ускорить запуск новых функций;

обновлять автомобили через программное обеспечение;

быстрее адаптировать AI-системы под новые модели.

В последние годы автомобильная индустрия активно отказывается от большого количества отдельных электронных блоков в пользу централизованных платформ, которые работают подобно современным компьютерам или смартфонам.

Такой подход упрощает обновление функций "по воздуху", ускоряет интеграцию искусственного интеллекта и открывает путь к более автономному транспорту.

Для Stellantis это также попытка догнать конкурентов, которые уже активно инвестируют в собственные AI-платформы и программное обеспечение – в частности Tesla, Mercedes-Benz и BMW.