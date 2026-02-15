Как перейти от экспериментов с агентным ИИ к реальному внедрению

Agentic AI - это новый уровень искусственного интеллекта, который может автономно планировать, принимать решения и действовать в рабочих процессах. Хотя потенциал такой технологии огромен, многие компании сталкиваются с трудностями, когда пытаются перейти от тестовых проектов к полноценному внедрению в работу предприятия.

Чтобы агентный искусственный интеллект перестал быть лишь модным экспериментом и стал эффективным инструментом для бизнеса, нужен не просто сам AI, а четкая операционная основа. Сегодня многие организации имеют примеры "пилотов", которые демонстрируют возможности agentic AI, но они застревают на стадии тестов из-за технологических и организационных барьеров. Об этом пишет Tech Radar.

Как сделать agentic AI реально работающей частью бизнеса?

Основная проблема - архитектурное несоответствие. Сложность не в том, что компании недостаточно верят в эту технологию. Наоборот, многие CIO и техлиды заявляют о высоких ожиданиях относительно влияния agentic AI. Однако существует разрыв между амбициями и способностью IT-инфраструктуры поддерживать автономные агенты. Легаси-системы, разрозненные базы данных и длинные циклы разработки создают "фрикцию", которая не позволяет агентам эффективно интегрироваться в производственную среду.

Agentic AI как часть рабочего потока. Эффективные реализации уже не рассматривают agentic AI как отдельный проект. Как пишет Ness, эти системы должны быть частью рабочих процессов предприятия, взаимодействовать с бизнес-логикой, данными и приложениями так, чтобы они не только анализировали информацию, но и могли выполнять действия - от автоматизации рутинных задач до принятия стратегических решений.

Надо строить "операционные рамки". Чтобы раскрыть полный потенциал agentic AI, предприятиям нужно сконцентрироваться не на количестве моделей или сложности алгоритмов, а на создании операционных рамок, которые включают:

стандартизированные процессы интеграции AI в IT-ландшафт;

модели управления доступом и безопасность данных;

механизмы аудита и отчетности, которые обеспечивают прозрачность действий агентов;

повторяемые шаблоны для развертывания и масштабирования систем;

правила взаимодействия человека и ИИ в критических бизнес-процессах.

Это позволяет организациям не только тестировать agentic AI в пределах лабораторий или отдельных отделов, а превратить его в надежный, безопасный и измеряемый компонент производственной системы.