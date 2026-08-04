Apple сообщила о новых подозреваемых в утечке секретной информации в OpenAI

Конфликт между Apple и OpenAI набирает обороты. Компания из Купертино утверждает, что обнаружила новые обстоятельства по делу о возможном хищении коммерческих секретов, которые могут существенно повлиять на дальнейший ход судебного процесса.

Apple расширяет судебное преследование против OpenAI и просит суд как можно скорее разрешить сбор дополнительных доказательств по делу о предполагаемом хищении коммерческих секретов. Об этом сообщило издание TechCrunch со ссылкой на новые судебные документы. Об этом пишет TechCrunch.

Нашла ли Apple новые доказательства по делу против OpenAI?

В новом ходатайстве компания просит вынести предварительный судебный запрет, который временно лишил бы OpenAI возможности продолжать разработку устройства с искусственным интеллектом или других продуктов, если в их основе могут использоваться технологии Apple.

Также Apple требует ускоренной процедуры получения доказательств от двух бывших сотрудников компании, которых уже упоминали в иске, – старшего системного инженера Чанга Лю и директора по аппаратному обеспечению Танга Ю Таня. Помимо них, запрос касается самой OpenAI, ее фонда, а также стартапа io, соучредителем которого является бывший главный дизайнер Apple Джони Айв.

Apple говорит о новых возможных участниках

Самой громкой частью нового документа стало заявление Apple о том, что внутреннее расследование выявило еще 11 бывших сотрудников компании, которые могли быть свидетелями или потенциально причастны к делу. Кроме того, в материалах вновь упоминается сотрудница OpenAI Юй-Тин Пэн, которая уже фигурировала в первоначальном иске.

По мнению Apple, новые факты свидетельствуют о том, что возможное неправомерное использование коммерческих секретов не ограничивалось только лицами, названными в начале судебного процесса.

По утверждению Apple, один из бывших сотрудников встретился с Чангом Лю и Юй-Тин Пенг еще до собеседования Пенг в OpenAI. Во время этой встречи якобы обсуждались конфиденциальные сведения Apple, связанные с продуктами, которые на тот момент еще не были анонсированы. Также Apple утверждает, что другой бывший сотрудник перед прохождением собеседования в OpenAI сделал снимки экрана внутренних документов, содержавших информацию о еще не представленной разработке компании.

Отдельно Apple обращает внимание на еще одно обстоятельство. После подачи иска, как утверждает компания, несколько бывших сотрудников, уже работающих в OpenAI, сами связались с Apple, чтобы обсудить возврат служебных устройств, оставшихся у них после увольнения. По мнению истца, это также может свидетельствовать о более широком масштабе возможных нарушений.

Почему Apple просит ускорить рассмотрение

Компания объясняет, что именно новые обстоятельства стали основанием для просьбы об ускоренном получении доказательств. Apple считает, что существуют достаточные основания подозревать причастность большего числа лиц к возможному незаконному использованию ее интеллектуальной собственности.

Кроме того, суд еще не рассмотрел ходатайство Apple о вынесении предварительного судебного запрета, который мог бы временно ограничить OpenAI в работе над потенциальными продуктами, если будет риск использования спорных технологий.

OpenAI категорически отвергла новые обвинения Apple. В заявлении, опубликованном в корпоративном блоге, компания назвала требование о предварительном судебном запрете "основанным на ложной информации и абсолютно ненужным, ведь у нас нет и мы не хотим иметь никаких коммерческих секретов Apple".

В компании также заявили, что их главная цель – создание собственных технологий.

"Нас гораздо больше интересует создание инновационных продуктов и технологий, которые расширяют границы возможного", – говорится в заявлении OpenAI.

OpenAI напомнила об ошибках Apple

В своем ответе OpenAI также обратила внимание на ряд ошибок, которых, по ее словам, допустила Apple при подготовке дела.

В частности, компания утверждает, что Apple случайно отправила электронное письмо не тому человеку, перепутав двух человек с похожими фамилиями. Кроме того, OpenAI заявляет, что Apple ложно утверждала о обсуждении отдельных вопросов с юридической службой компании.

Еще одним аргументом OpenAI стала критика внутренней безопасности Apple. По словам ответчика, Apple не признала, что так называемый "остаточный доступ", который позволял бывшим сотрудникам пользоваться внутренними системами компании после увольнения, стал возможен из-за недостатков собственных процедур защиты данных.

Судебное противостояние между двумя технологическими компаниями продолжается, а новые обвинения Apple могут сделать это дело еще более масштабным. Окончательную оценку приведенным доказательствам и утверждениям сторон должен дать суд.