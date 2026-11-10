Эль-Ниньо бьет все рекорды, уже оказывая влияние на погоду по всему миру

Всемирная метеорологическая организация предупредила, что сверхмощное явление Эль-Ниньо уже усиливает негативные погодные явления на планете. По прогнозам, самое худшее еще впереди.

Что показал отчет Всемирной метеорологической организации?

Эксперты организации обнародовали обновленный отчет о состоянии климата на 2026 год. Они связали "Супер-Эль-Ниньо" с исключительными глобальными температурами, таянием льдов и повышением уровня морей, пишет Daily Mail.

"Эль-Ниньо" и в целом состояние глобального климата в 2026 году придают новое значение выражению о том, что все вышло за пределы графиков,

– прокомментировала генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Селесте Сауло.

Насколько жарким стал этот год?

Последние 12 лет подряд были самыми теплыми за всю историю наблюдений, а четыре последних занимают первые четыре места. С января по сентябрь 2026 года средняя температура поверхности планеты была примерно на 1,47 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Это сопоставимо с показателями 2025 года (1,43 градуса) и 2023 года (1,46 градуса), но все еще ниже рекорда 2024 года (1,55 градуса). Ученые прогнозируют, что к концу года этот показатель вырастет, в основном из-за Супер-Эль-Ниньо.

Океаны, по их оценкам, в этом году могут установить температурный рекорд, а уровень моря уже рекордный. В июне, июле и августе он достиг самых высоких значений с начала спутниковых измерений в 1993 году. Эксперты предполагают, что скачок может быть связан с развитием Эль-Ниньо, в частности со смещением осадков с суши в океан в западной части тропической зоны Тихого океана.

Сауло пояснила, что это явление не привносит на планету нового тепла. Оно высвобождает тепло из океана, который сейчас самый теплый за всю историю измерений. По ее словам, в ближайшие месяцы Эль-Ниньо будет усиливать экстремальные погодные явления, а жара, тропические циклоны и ливни набирают силу быстрее, чем предсказывали исторические данные.

Какие последствия уже ощутили люди?

Сотни миллионов людей испытали невыносимую жару. В августе в Непале обвал ледника вызвал разрушительное наводнение, унесшее жизни более 1300 человек. Европейская жара, засуха и лесные пожары летом привели к более чем 30 тысячам сверхнормативных смертей. А во время апрельской жары в Индии экстремальные температуры ощутили на себе около 146,5 миллиона человек. Кроме того, тропические циклоны нанесли ущерб многим странам.

Мы вступили в новую эпоху климатических экстремумов. Сверхбольшой Эль-Ниньо сталкивается с планетой, которую и без того перегрело антропогенное изменение климата,

– заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он призвал лидеров быстрее сокращать выбросы, ускорять справедливый отказ от ископаемого топлива и обеспечить уязвимые страны финансированием и защитой.

Сколько людей может погибнуть от жары?

Незадолго до публикации доклада появился инструмент El Niño Heat Mortality Tracker от Climate Impact Lab. По его расчетам, в течение следующих шести месяцев под угрозой могут оказаться еще 370 тысяч жизней. На долю Нигерии, Индии и Бразилии придется более трети прогнозируемых смертей от жары до марта. В Великобритании этим летом жара, связанная с Эль-Ниньо, уже взяла примерно 820 жизней. Соучредитель лаборатории, профессор Чикагского университета Майкл Гринстоун, подчеркнул, что прогноз помогает определить наиболее уязвимые места и позволяет принять меры до того, как произойдут потери.

Что такое Эль-Ниньо?

Эль-Ниньо и Ла-Нинья – это теплая и холодная фазы колебания цикла ENSO в тропической части Тихого океана. Они сменяют друг друга нерегулярно, каждые два–семь лет. Во время Эль-Ниньо поверхность океана в центре и на востоке тропиков нагревается, а пассаты, которые обычно дуют с востока на запад, ослабевают или даже меняют направление.