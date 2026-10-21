На Луну впервые отправят суперкомпьютер с искусственным интеллектом

Компания Astrolab готовится запустить на Луну ровер FLIP, на борту которого будет установлен суперкомпьютер Spaceborne Computer-4. В ходе этой миссии впервые будут опробованы технологии искусственного интеллекта и графические процессоры на поверхности спутника Земли.

Испытания искусственного интеллекта в экстремальных условиях

Как сообщает Space.com, беспилотный луноход FLIP отправится к южному полюсу Луны на посадочном модуле Griffin в рамках миссии Griffin-1. Калифорнийская компания Astrolab является одной из двух команд, выбранных NASA для создания транспорта в рамках программы Artemis, поэтому нынешний запуск заложит основу для будущих пилотируемых экспедиций.

"Мы отправляем первый суперкомпьютер от HPE на поверхность Луны позже в этом году, доставляя первый графический процессор на Луну и проводя первые эксперименты с искусственным интеллектом на Луне. Они открывают новые горизонты и опережают свое время,

– прокомментировал основатель и генеральный директор Astrolab Джарет Мэтьюз.

Вычислительный модуль Spaceborne Computer-4 от компании Hewlett Packard Enterprise отличается компактными размерами, малой массой, отсутствием вентиляторов и полностью автономной конструкцией. Инженеры использовали теплопроводящий алюминиевый корпус и 64-разрядный центральный процессор с низким энергопотреблением в сочетании с графическим чипом. Компьютер подключат к жидкостной системе охлаждения ровера, а энергию будут поставлять аккумуляторы и солнечные панели FLIP. Для хранения информации используются твердотельные накопители компании KIOXIA.

Марсианский опыт и навигация без GPS

Главная задача заключается в проверке работоспособности электроники в суровых условиях южного полюса Луны. Роверу придется работать круглый год и выдерживать длительные лунные ночи, когда полная темнота и холод длятся более 150 часов подряд. Помимо проверки надежности, суперкомпьютер будет обрабатывать визуальные данные, осуществлять автономные наблюдения, анализировать рельеф и проводить картографирование местности. Специальный программный контейнер обеспечит стабильную работу сервисов искусственного интеллекта непосредственно на борту аппарата.

Один из экспериментов, который будут запускать на космическом компьютере на Луне, – это эксперимент с программным обеспечением для локализации от JPL. Его использовали на Марсе, и это будет первый случай его применения на Луне,

– добавил Джарет Мэтьюз.

Поскольку на Луне нет спутниковой навигации GPS, ориентироваться на местности чрезвычайно сложно. Специальный алгоритм машинного обучения от Лаборатории реактивного движения NASA будет сравнивать снимки окружающей среды с картой в памяти, что позволит машине самостоятельно определять свое положение и обходить опасные кратеры во время путешествий на сотни километров.

Что еще принесет миссия Griffin-1

Миссию Griffin-1 организует компания Astrobotic из Питтсбурга в рамках программы коммерческой доставки грузов от NASA. Посадочный модуль Griffin также доставит на спутник небольшой ровер CubeRover, оптическую навигационную систему LandCam-X и миниатюрный архив человеческой культуры Nanofiche GLPH.

Успешное тестирование передовых систем позволит в будущем предоставить астронавтам автономные вычислительные инструменты, избавив их от необходимости постоянно передавать массивы информации на серверы на Земле.