Илон Маск представил суперкомпьютер Cortex, разработанный для Tesla

Илон Маск представил новый суперкомпьютер Tesla под названием Cortex, который может стать одним из крупнейших в мире, но он еще не полностью готов. Генеральный директор компании назвал этот проект критически важным, поскольку за последние несколько лет автопроизводитель сместил фокус на искусственный интеллект, который требует большой вычислительной мощности.

Что известно о Cortex

Не так давно мы узнали, что Tesla имеет проблемы со строительством нового расширения на заводе Gigafactory в Техасе, которое нужно для размещения нового гигантского суперкомпьютера, что будет обучать искусственный интеллект Tesla. Тогда мы узнали, что целью компании является строительство кластера мощностью 100 мегаватт до августа, чтобы успеть к презентации роботакси.

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Чтобы сосредоточить строительные ресурсы на расширении, Маск даже отменил другие проекты Tesla. Но позже миллиардер сообщил, что новая цель – 500 мегаватт, что потребует еще больше времени.

Tesla планирует увеличить мощность кластера и использовать половину процессоров NVIDIA и половину собственного оборудования для искусственного интеллекта. Компания планирует использовать эту вычислительную мощность для обучения нейронных сетей, чтобы обеспечить давно обещанную возможность самоуправляемого вождения.

26 августа Маск опубликовал видео, в котором показал кластер суперкомпьютеров, который теперь называется Cortex:

В ролике показана лишь небольшая часть кластера, которая еще не завершена и не работает должным образом. Источники, знакомые с этим вопросом, сообщили журналистам, что сейчас кластер работает на временной системе охлаждения, и что он не будет полностью работоспособным, пока не будет завершено строительство холодильной установки.

Кроме того, Tesla требует больше сетевых фидеров (периферийный маршрут или ответвление в сети, который соединяет меньшие или удаленные узлы с маршрутом или ответвлением, что обеспечивает более интенсивный трафик). Некоторые считают, что новый кластер не будет готов до октября, и именно поэтому якобы и была перенесена презентация Tesla Robotaxi.