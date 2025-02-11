Tesla запустила суперкомпьютер Cortex с 50 000 ИИ-чипов NVIDIA H100,

Компания Tesla успешно запустила свой суперкомпьютер Cortex, оснащенный 50 000 чипов NVIDIA H100 AI, что стало важной вехой в инициативах компании в области ИИ. Компания подчеркнула, что система Cortex отличается от другого громкого проекта по созданию искусственного интеллекта Dojo.

В отличие от Cortex, который сосредоточен на общих возможностях ИИ, Dojo – это суперкомпьютер, приспособленный для технологий полного самостоятельного вождения (FSD), и он использует разработанные на заказ чипы D1, напоминает 24 Канал.

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Хотя прогресс Dojo не упоминался в последнем отчете, представитель Tesla подтвердил на финансовой конференции в октябре 2024 года, что развертывание 50 000 процессоров H100 идет по графику и будет завершено до конца месяца. Несмотря на некоторые задержки, в том числе смену руководства проекта в начале года, кластер уже работает.

Система Cortex уже внесла свой вклад в разработку программного обеспечения "автопилота" Tesla FSD V13 (Supervised), который обещает повышенную безопасность и комфорт вождения. Среди заметных улучшений – четырехкратное увеличение объема данных и более высокое разрешение видеопотоков, среди других достижений.

Компания также сообщила о постоянном прогрессе в разработке робота Optimus, включая модернизацию его рук и механизмов передвижения, пилотное производство которого, как ожидается, начнется в 2025 году.

Tesla инвестировала значительные средства в необходимую вычислительную инфраструктуру, причем Илон Маск показал, что усилия компании в области ИИ, включая обучение робота Optimus, требуют в 10 раз больше вычислительных ресурсов, чем разработка систем ее автомобилей.

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Общие капитальные затраты Tesla, связанные с искусственным интеллектом, уже превысили 5 миллиардов долларов, как указано в отчете о прибыли компании за четвертый квартал.