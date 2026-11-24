Ноябрьская суперлуна достигнет своего пика 24 ноября. В Украине это произойдет вскоре после восхода Луны, поэтому лучше всего наблюдать за ней вечером.

Что такое бобровая суперлуна

Ноябрьское полнолуние приходится на 23–24 ноября. Это суперлуние, то есть полнолуние в момент, когда Луна находится ближе всего к Земле на своей орбите. Орбита Луны – не идеальный круг, а слегка вытянутый овал. Ближайшую точку называют перигеем, самую дальнюю – апогеем, пишет 24 Канал.

В перигее полная Луна может выглядеть на 14 процентов больше и на 30 процентов ярче, чем в апогее. Ближе всего к Земле эта суперлуна окажется на расстоянии 360 768 километров. Это первое полнолуние из серии суперлун подряд.

Когда смотреть в Украине

Пик освещенности наступит в 9:54 по восточному времени США. По киевскому времени это примерно 16:54. Солнце зайдет в Киеве в 15:59, во Львове – в 16:14. Луна начнет появляться из-за горизонта в 15:50 по киевскому времени. Это означает, что в момент своего максимума Луна будет не очень высоко над горизонтом, поэтому ее могут закрывать дома и высокие деревья.

Специалист NASA Ной Петро добавил, что эта Луна будет примерно на 17 процентов больше и на 30 процентов ярче, чем самое маленькое полнолуние года. Поэтому это особый момент, который не стоит пропускать.

Низко над горизонтом Луна может казаться гигантской. Это оптическая иллюзия, не связанная с суперлунием: ее можно увидеть при любом полнолунии. Ученые до сих пор точно не знают ее причин. Вероятно, мозг сравнивает Луну с деревьями и крышами на горизонте, и они кажутся крошечными на ее фоне.

Луна зайдет за горизонт только после 8 утра, поэтому у вас будет достаточно времени, чтобы насладиться зрелищем, если, конечно, вам повезет и небо не будет закрыто облаками.

Что еще можно увидеть

Слева от Луны попробуйте найти звездные скопления Плеяды и Гиады. Яркий блеск полной Луны затруднит поиск, поэтому возьмите бинокль. Гиады легче найти по яркой звезде Альдебаран. 24 ноября Луна окажется между двумя скоплениями. Бинокль или телескоп покажут кратеры и темные равнины, которые называют лунными морями. Их образовали древние потоки лавы. Во время полнолуния особенно заметны лучи вокруг кратеров Тихо и Коперник, образовавшиеся в результате выбросов древних ударов.

Уникальное название полнолуния

Эту Луну называют бобровой. Название происходит от коренных американцев, которые давали уникальные имена всем полнолуниям. Это связано со временем года, когда бобры готовятся к зиме.

Что дальше

Декабрьская холодная луна достигнет пика 23 декабря и станет самой большой суперлуной года. 22 января 2027 года наступит волчья луна. Таким образом, нас ждут три суперлуны подряд.