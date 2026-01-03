Суперлуние в январе 2026 года получит эффект тройной яркости: что это значит для наблюдателя

Полнолуние в начале января 2026 года привлекает внимание астрономов из-за необычного сочетания орбитальных факторов. В этот раз Луна окажется в исключительно благоприятных условиях, которые заметно повлияют на ее вид и яркость в ночном небе.

Почему Суперлуние Волка в 2026 году будет настолько ярким?

Полнолуние 3 января 2026 года совпадает с перигеем – точкой лунной орбиты, в которой Луна находится на минимальном расстоянии от Земли. В этот момент дистанция между Землей и Луной сократится примерно до 362 312 километров, что существенно меньше среднего расстояния в 384 400 километров. Именно такое расположение и определяет статус Суперлуны, пишет 24 Канал.

Когда полнолуние приходится на перигей, Луна выглядит больше и светлее, чем обычно. В январе 2026 года ее видимый размер вырастет примерно на 14 процентов, а яркость – ориентировочно на 30 процентов по сравнению с моментом наибольшего удаления от Земли.

Несмотря на то, что этот перигей будет чуть менее экстремальным, чем в декабре 2025 года, ситуацию компенсирует еще один важный фактор. Почти одновременно с полнолунием Земля будет проходить перигелий – точку своей орбиты, в которой она находится ближе всего к Солнцу. В этот период наша планета получает примерно на 3,4 процента больше солнечного излучения, чем в афелии.

Дополнительная солнечная энергия означает, что система Земля-Луна освещается немного интенсивнее. В итоге полная Луна получает еще около 6,5 процента дополнительной яркости.

Именно сочетание перигея Луны, перигелия Земли и полной фазы создает редкий эффект так называемой "тройной" яркости.

Не менее важны и атмосферные условия. В январе воздух в северном полушарии обычно холоднее и суше, а значит, содержит меньше водяного пара. Это повышает прозрачность атмосферы и улучшает условия для наблюдений, если погода будет безоблачной.

Для созерцания Суперлуния не понадобится никакое специальное оборудование – достаточно открытого горизонта и темного неба.

Почему такое название?

Название "Луна Волка" происходит из североамериканских традиций и связано с тем, что в середине зимы волки были особенно активными вблизи человеческих поселений.

Что ждет нас дальше?

Стоит также учитывать, что это полнолуние станет последним полным Суперлунием после ряда предыдущих случаев. Ждать придется вплоть до 24 ноября 2026 года. Следующие полнолуния или не будут совпадать с перигеем, или будут менее выразительными по яркости.