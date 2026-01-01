Чего ждать от ничего неба в ближайшие дни?

Метеорный поток Квадрантиды традиционно считается одним из самых зрелищных небесных явлений начала года. По данным Американского метеорного общества, его пиковый период приходится на ночь с пятницы на субботу, то есть со 2 на 3 января. В идеальных условиях темного неба наблюдатели обычно фиксируют около 25 метеоров каждый час. Однако на этот раз ситуация сложилась не лучшим образом, пишет 24 Канал.

Майк Шенахан, директор планетария в Научном центре Либерти в Нью-Джерси, объясняет, что полная луна является самым большим препятствием наблюдением за метеорным потоком. Субботняя Луна создаст настолько мощное освещение ночного неба, что количество видимых метеоров сократится до менее чем 10 в час.

Метеорные потоки возникают в результате столкновения быстрых космических объектов с атмосферой нашей планеты. Эти обломки сгорают, оставляя за собой яркие огненные следы, которые мы называем "падающими звездами, ". Хотя одиночные метеоры можно увидеть любой ночью, предполагаемые потоки появляются каждый год, когда Земля проходит сквозь густые потоки космического мусора.

Не просто полнолуние, а Суперлуние

Плохая видимость метеоров будет следствием не просто полнолуния, а так называемого Суперлуния. Эти явления, которых за последнее время мы наблюдали несколько подряд, случаются, когда наш естественный спутник рекордно приближается к Земле на своей орбите. В эти моменты он находится ближе, чем обычно, а потому выглядит больше и ярче.

Например, этот раз он будет выглядеть на 6% больше и на 13% ярче средней полной Луны, сообщает Star Walk. Впрочем, разницу сложно заметить невооруженным глазом.



Таким было Суперлуние в начале декабря 2025 года. Этот снимок, предположительно, сделали в Коннектикуте, США / Фото Нины Томлинсон

Как смотреть?

Суперлуние, как и все полнолуния, можно наблюдать при ясной погоде везде, где наступила ночь.

Зато Квадрантиды видно преимущественно из Северного полушария.

Для наблюдения за обоими явлениями не требуется никакое специальное оборудование.

Жак Бенитес из планетария Моррисон в Калифорнийской академии наук советует отправиться подальше от городских огней вечером и искать огненные шары до того, как луна испортит зрелище. Наблюдатели также могут попробовать посмотреть на небо в утренние часы воскресенья, когда свет от луны будет менее интенсивным.

Важно дать глазам привыкнуть к темноте и не смотреть на телефон. Космические обломки будут выглядеть как быстрые белые точки, которые будут появляться по всему небосклону.

Откуда берутся Квадрантиды?

Метеорные потоки получают названия от созвездий, из которых, кажется, вылетают огненные шары. Квадрантиды – космический мусор от астероида 2003 EH1 – названы в честь созвездия, которое астрономы уже не признают.

Что дальше?