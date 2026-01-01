Чого чекати від нічого неба найближчими днями?

Метеорний потік Квадрантиди традиційно вважається одним із найвидовищніших небесних явищ початку року. За даними Американського метеорного товариства, його піковий період припадає на ніч із п'ятниці на суботу, тобто з 2 на 3 січня. В ідеальних умовах темного неба спостерігачі зазвичай фіксують близько 25 метеорів щогодини. Проте цього разу ситуація склалася не найкращим чином, пише 24 Канал.

Майк Шенахан, директор планетарію в Науковому центрі Ліберті у Нью-Джерсі, пояснює, що повний місяць є найбільшою перешкодою спостереженням за метеорним потоком. Суботній Місяць створить настільки потужне освітлення нічного неба, що кількість видимих метеорів скоротиться до менш ніж 10 за годину.

Метеорні потоки виникають внаслідок зіткнення швидких космічних об'єктів з атмосферою нашої планети. Ці уламки згоряють, залишаючи за собою яскраві вогняні сліди, які ми називаємо "зірками, що падають". Хоча поодинокі метеори можна побачити будь-якої ночі, передбачувані потоки з'являються щороку, коли Земля проходить крізь густі потоки космічного сміття.

Не просто повня, а Супермісяць

Погана видимість метеорів буде наслідком не просто повного місяця, а так званого Супермісяця. Ці явища, яких за останній час ми спостерігали кілька підряд, трапляються, коли наш природний супутник рекордно наближається до Землі на своїй орбіті. В ці моменти він знаходиться ближче, ніж зазвичай, а тому виглядає більшим і яскравішим.

Наприклад, цього разу він виглядатиме на 6% більшим і на 13% яскравішим за середній повний Місяць, повідомляє Star Walk. Втім, різницю складно помітити неозброєним оком.



Таким був Супермісяць на початку грудня 2025 року. Цей знімок, імовірно, зробили в Коннектикуті, США / Фото Ніни Томлінсон

Як дивитися?

Супермісяць, як і всі повні місяці, можна спостерігати за ясної погоди скрізь, де настала ніч.

Натомість Квадрантиди видно переважно з Північної півкулі.

Для спостереження за обома явищами не потрібне жодне спеціальне обладнання.

Жак Бенітес із планетарію Моррісон в Каліфорнійській академії наук радить вирушити подалі від міських вогнів увечері та шукати вогняні кулі до того, як місяць зіпсує видовище. Спостерігачі також можуть спробувати подивитися на небо у ранкові години неділі, коли світло від місяця буде менш інтенсивним.

Важливо дати очам звикнути до темряви і не дивитися на телефон. Космічні уламки виглядатимуть як швидкі білі точки, які з'являтимуться по всьому небосхилу.

Звідки беруться Квадрантиди?

Метеорні потоки отримують назви від сузір'їв, з яких, здається, вилітають вогняні кулі. Квадрантиди – космічне сміття від астероїда 2003 EH1 – названі на честь сузір'я, яке астрономи вже не визнають.

Що далі?