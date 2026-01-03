Почему Квадрантиды 2026 года будут особенными?

Квадрантиды считаются одним из трех самых интенсивных метеорных потоков наряду с Персеидами и Геминидами. При идеальных условиях этот поток способен демонстрировать более 100 метеоров в час, а в отдельные годы – даже до 200. В 2026 году активность Квадрантид будет несколько меньше и продлится с 28 декабря по 12 января. Максимум ожидается 3 января, пишет 24 Канал со ссылкой на Star Walk.

Главная проблема этого года – полная Луна. Освещенность ночного неба будет достигать 100%, из-за чего большинство слабых метеоров останутся незаметными. По оценкам астрономов, вместо потенциальных 80 метеоров за час невооруженным глазом удастся увидеть примерно 10, преимущественно самых ярких болидов. Несмотря на то, что условия далеки от идеальных, именно Квадрантиды известны большим количеством ярких и быстрых вспышек, которые способны пробиться даже сквозь лунное сияние.

Пик активности этого потока очень короткий – около шести часов. В 2026 году максимум прогнозируют примерно на 21:00 по Гринвичу 3 января (23:00 по Киеву). Больше всего повезет тем наблюдателям, для кого в этот момент радиант (точка, из которой, как кажется, вылетают метеоры) уже будет высоко над горизонтом. Радиант Квадрантид расположен в созвездии Волопаса, вблизи области неба между Волопасом и Драконом.

Видимость в Украине

Лучшие условия для наблюдения традиционно имеют жители Северного полушария. Именно здесь радиант поднимается достаточно высоко, чтобы обеспечить заметное количество метеоров.

В Южном полушарии Квадрантиды почти не впечатляют – радиант остается низко над горизонтом или вообще не появляется в поле зрения, поэтому увидеть можно лишь единичные метеоры.

По данным звездных карт TheSkyLive, с точки обзора в Украине Квадрантиды вообще не опускаются за горизонт в течение как минимум нескольких суток, однако длительное время радиант находится близко к нему, что означает перекрытие зданиями и деревьями.

Лучшее время для наблюдения начинается примерно после 2 часов ночи третьего января. В момент максимальной активности радиант будет находиться еще достаточно низко, но все равно над горизонтом, поэтому не стоит пропускать зрелище.



Радиант Квадрантид в 23:00 третьего января

Откуда берутся Квадрантиды?

Происхождение Квадрантид долгое время оставалось загадкой. Только в 2003 году было установлено, что источником потока является астероид 2003 EH1. Существует также гипотеза, что этот астероид связан с кометой C 1490 Y1, которую наблюдали астрономы в Китае, Японии и Корее около 500 лет назад. Если эта связь подтвердится окончательно, Квадрантиды вместе с Геминидами будут считаться редким примером мощного метеорного потока астероидного происхождения.

Название Квадрантид тоже имеет исторические корни. Оно происходит от созвездия Quadrans Muralis, которое существовало в XVIII – XIX веках, но впоследствии было исключено из официального перечня созвездий. Большая часть его территории вошла в современное созвездие Волопаса, однако название метеорного потока сохранилось, во избежание путаницы с другими январскими звездопадами.

Как наблюдать за метеорами?

Учитывая полную Луну, оптимальной стратегией наблюдения станет поиск открытой местности с минимальным световым загрязнением и возможностью спрятать Луну за зданием, холмом или деревьями. Наибольшие шансы увидеть яркие метеоры появятся в предрассветные часы 4 января, когда радиант будет самым высоким, а ночное небо немного темнее.