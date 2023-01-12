Талибан представил суперкар на основе двигателя Toyota и объявил его "честью" для нации

Талибы представили первый в истории суперкар под названием Mada 9, разработанный и изготовленный в Афганистане. Он оборудован модифицированным двигателем Toyota, но инженеры хотят использовать электрическую силовую установку.

Агрессивный, но вместе с тем утонченный в дизайне прототип представляет собой кульминацию пяти лет проектирования и разработки под руководством 30 инженеров компании ENTOP и Афганского технического профессионального института (ATVI) в Кабуле. Его возможности на дороге и характеристики пока остаются неизвестными. На большинстве видео, появившихся в сети, машина неподвижна, а сам производитель не раскрыл никаких данных об этом.

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Что известно

Mada 9, скорее всего, не сможет конкурировать с такими автомобилями, как Bugatti и McLaren, поскольку команда, создавшая машину, утверждает, что ее двигатель — это двигатель "сравнительно пешеходного" хэтчбека Toyota Corolla. Глава ATVI Гулам Хайдар Шахамат рассказал афганскому телеканалу TOLO News, что двигатель Toyota Corolla был модифицирован таким образом, что "если вы увеличите скорость, он будет достаточно мощным, чтобы ее выдержать", но заявил, что ENTOP все же хочет установить электрическую силовую установку в Mada 9 позже.



Суперкар Mada 9 / Фото ENTOP

Спикер Талибана Забихулла Муджахид с гордостью разместил изображение автомобиля в социальных сетях и сказал, что его создание является "честью" для всей страны.

Министр высшего образования Талибана Абдул Баки Хаккани выступил с пылкой речью на открытии автомобиля в штаб-квартире ENTOP, восхваляя научные ценности Афганистана и утверждая, что этот автомобиль является доказательством стремления режима обеспечить "религиозные и современные науки для своего народа".

Между тем генеральный директор ENTOP Мохаммад Риза Ахмади сказал TOLO News, что он надеется, что суперкар "донесет ценность знаний людям" и поможет повысить имидж Афганистана на мировой арене.

Он начнет свое путешествие в Афганистане и однажды, возможно, выйдет на международный уровень,

– сказал он журналистам.



Суперкар Mada 9 / Фото Забихулла Муджахид



Суперкар Mada 9 / Фото Забихулла Муджахид

TOLO News также сообщило, что прототип будет скоро полностью завершен, и утверждает, что "ведутся работы по представлению автомобиля на международных выставках". Новость о суперкаре была встречена в Афганистане с большим энтузиазмом, а соцсети быстро наполнились изображениями и эффектными презентационными роликами.

Рекламный ролик суперкара Mada 9: видео

Рекламный ролик суперкара Mada 9: видео

Вместе с тем многие обратили внимание на то, что суперкар был представлен в то время, когда Афганистан борется с одним из худших гуманитарных кризисов в мире, а женщины страны стали свидетелями того, как талибы лишают их права на обучение и работу. Ранее новые власти Афганистана из-за своих представителей обещали, что не будет никаких запретов на образование или труд для женщин, но поступили наоборот.

Напомним, исламисты захватили власть в августе 2021 года, пообещав более мягкую версию своего жестокого правления 1996-2001 годов, отметившееся тотальными нарушениями прав человека. За последние несколько месяцев они вытеснили женщин почти из всех сфер общественной жизни, запретив им среднее и высшее образование, работу в государственном секторе и даже посещение парков. Правительство Талибана до сих пор официально не признано ни одной страной.