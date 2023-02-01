Потрясающий таймлапс показывает танец экзопланет массой с Юпитером вокруг далекой звезды HR8799

Астрофизики из Северо-Западного университета создали потрясающий таймлапс четырех экзопланет массой с Юпитером, которые танцуют вокруг своей материнской звезды HR8799. Видео было создано на основе 12-летних наблюдений, проведенных в Обсерватории В. М. Кека на Гавайях, и целью сделать длинные орбиты этих экзопланет более доступными и узнаваемыми для широкой публики.

Ближайшей к HR8799 планете нужно 45 лет, чтобы завершить одну орбиту, тогда как самой отдаленной – полтысячелетия. HR8799 в 1,5 раза массивнее нашего Солнца и находится на расстоянии 133 световых лет от нас в созвездии Пегаса.

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Несмотря на то, что она расположена на расстоянии 133 световых лет от нас, HR8799 все еще считается молодой звездой – ей всего 30 миллионов лет по сравнению с нашим Солнцем, которому 4,5 миллиарда лет и находящегося в середине своего существования.

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Обсерватория Кека с передовой адаптивной оптикой и коронографом стала идеальной платформой для команды, чтобы зафиксировать эти впечатляющие движения. Джейсон Ванг, астрофизик из Северо-Западного университета, объясняет, что хотя наблюдение за орбитальными системами в видеозаписи не имеет никакой научной пользы, оно помогает другим оценить и понять важность выполняемой работы. Он говорит:

Бывает сложно объяснить нюансы науки словами. Но демонстрация науки в действии помогает другим понять ее важность.

Этот новый таймлапс предлагает редкий взгляд на завораживающее движение экзопланет и освещает чудеса космоса, часто скрыты от нашего взгляда. Это напоминание о том, насколько мы незначительны в большом масштабе вещей и как много еще предстоит исследовать и открыть в нашей вселенной.