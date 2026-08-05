Они не верят в демократию: журналист обвинил техномиллиардеров в фашизме и злых намерениях

Известный на Западе журналист Гил Дюран выпустил книгу, в которой прямо обвиняет элиту Кремниевой долины в приверженности фашизму. По его мнению, такие миллиардеры, как Илон Маск и Питер Тиль, используют свое состояние и технологии для построения антидемократического будущего. Это движение, получившее название "технофашизм", угрожает не только экономике, но и существованию традиционных государств.

Технофашизм

В апреле журналиста Хила Дюрана навсегда заблокировали в социальной сети X, принадлежащей Илону Маску, всего за два слова. Как сообщает The Guardian, причиной стал его краткий комментарий под постом технологической компании Palantir, восхвалявшим американскую "жесткую силу", западную культуру и ИИ-оружие. В ответ Дюран написал: "TLDR: Fascism".

Сам журналист связывает бан с тем, что ранее опубликовал обложку своей новой книги "The Nerd Reich: Silicon Valley Fascism and the War on Democracy" ("Империя ботаников: фашизм в Кремниевой долине и война против демократии"). В ней он утверждает, что большие технологические компании уже давно перестали быть просто бизнесом и все активнее влияют на политику и общество.

Дюран настаивает, что слово "фашизм" в данном случае не является преувеличением. Он ссылается на определения Умберто Эко, Роберта Пакстона и Джейсона Стэнли и приходит к выводу, что движение Дональда Трампа "Make America Great Again" (MAGA) соответствует многим из его признаков. Журналист описывает его как "культ образа", который демонизирует врагов и стремится построить жесткую иерархию.

По мнению автора, элита Кремниевой долины приняла еще более радикальную идеологию, которую он называет "технофашизмом". В его трактовке технологическое развитие и искусственный интеллект имеют более высокую ценность, чем демократические институты и права людей. Если MAGA, по словам Дюрана, оглядывается на мифическое прошлое, то технофашизм обещает мифическое будущее.

Журналист пишет, что сторонники этой идеи верят в "богоподобную трансцендентность" и межпланетное будущее человечества, даже если для этого придется устранить тех, кто мешает. Среди примеров он упоминает Илона Маска, который называл эмпатию "фундаментальной слабостью западной цивилизации", а также Питера Тиля, который еще в 2009 году заявил: "Я больше не верю, что свобода и демократия совместимы".

Откуда, по мнению Дюрана, возникла эта идеология?

В книге Дюран прослеживает истоки этого движения до двух источников. Первое – это книга 1997 года "Суверенный индивид" (The Sovereign Individual), которая предсказывала постдемократическое будущее под контролем богатых и влиятельных людей без государственного надзора. Отсюда, как пишет автор, возникла и идея "сетевых государств" – цифровых или частных территорий, существующих за пределами традиционных законов.

Вторым источником Дюран называет взгляды Кертиса Ярвина, которого часто описывают как крестного отца "темного просвещения". Он утверждал, что либеральная демократия потерпела крах, и предлагал массовое увольнение госслужащих и появление "национального генерального директора" или диктатора.

Центральной фигурой, объединившей эти идеи, автор называет Питера Тиля – инвестора PayPal, Facebook, Palantir и OpenAI. Именно он, по словам Дюрана, стал первым большим представителем технологической индустрии, открыто поддержавшим Дональда Трампа в 2016 году. Тиль также был связан с проектом Próspera – специальной экономической зоной в Гондурасе с низкими налогами и слабым регулированием.

Как эти идеи проникли в американские власти?

Дюран пишет, что Тиль сыграл важную роль в продвижении этих взглядов в политические круги США. Он называет Джей Ди Венса "почти полностью творением Питера Тиля". По словам автора, Тиль инвестировал в фонды Венса и помог ему начать политическую карьеру.

В 2021 году Венс говорил: "Я думаю, что Трамп должен... уволить каждого чиновника среднего звена, каждого государственного служащего в административном аппарате и заменить их нашими людьми". По данным Bloomberg на 2025 год, по меньшей мере 16 человек, связанных с Тилем, занимали руководящие должности в администрации Трампа.

В то же время технологические компании продолжают получать большие государственные контракты. У Palantir есть соглашения с правительством США на сумму около 13,7 миллиарда долларов, а SpaceX Илона Маска недавно получила 1,6 миллиарда долларов от Космических сил США.

Несмотря на влияние миллиардеров, не все их инициативы развиваются беспрепятственно. Специальный статус Próspera был отменен правительством Гондураса, а "Сетевая школа" в Малайзии получила приказ о закрытии.

Дюран также отмечает, что люди начинают выступать против центров обработки данных и представлений об ИИ-апокалипсисе. В заключение журналист подводит итог, что без сопротивления власти миллиардеров общество может оказаться без демократии, экономики и будущего.