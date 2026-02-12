Абсолютно ничего частного: основатель Signal резко раскритиковал Telegram

Вокруг Telegram снова разгорелась дискуссия о конфиденциальности. После очередных заявлений Павла Дурова о свободе и защите данных прозвучал жесткий ответ от основателя Signal, который поставил под сомнение саму основу имиджа платформы.

Можно ли считать Telegram частным мессенджером?

Основатель мессенджера Signal Мокси Марлинспайк в недавнем интервью прямо заявил, что Telegram не имеет ничего общего с приватным обменом сообщениями. По его словам, сервис является облачным мессенджером, где все сообщения хранятся в открытом виде на серверах компании, которая полностью контролирует эти данные, пишет Cybernews.

Марлинспайк отметил, что Telegram построил сильный имидж "защищенного" приложения, хотя сквозное шифрование там не включено по умолчанию. Оно доступно только в режиме Secret Chats, который пользователь должен активировать вручную. В обычных чатах сообщения хранятся на серверах и могут быть технически доступными компании.

Он также фактически назвал Telegram копией WhatsApp, но без обязательного шифрования, которое используется в продукте Meta и в самом Signal. В отличие от Telegram, Signal работает по принципу минимизации данных – компания физически не имеет доступа к содержанию переписки пользователей.

Президент Signal Мередит Уиттакер ранее тоже опровергала утверждение о том, что Telegram является частным сервисом. Она подчеркивала, что платформа собирает значительный объем данных и предлагает ограниченное шифрование, которое не является стандартом для всех разговоров.

Нужно больше доказательств?

Марлинспайк также вспомнил арест основателя Telegram, Павла Дурова, во Франции в 2024 году из-за обвинений, связанные с криминальной активностью на платформе. Он отметил, что французские власти требовали доступ к данным в рамках законных процедур, и Telegram смог технически предоставить эту информацию.

По его мнению, ключевая разница заключается в том, что Signal не хранит такие данные, а значит не может передать их даже по решению суда.

Ситуацию осложнило расследование издания IStories, которое сообщало о связях компаний, обслуживающих инфраструктуру Telegram, с российскими структурами и спецслужбами, в частности ФСБ. Это еще больше подорвало репутацию сервиса как независимой и бескомпромиссной платформы для защищенного общения.

Что мы имеем в итоге?

В итоге конфликт вокруг Telegram выходит за пределы технических нюансов. Речь идет о принципиальной разнице в архитектуре – централизованное хранение данных против модели, где даже разработчик не имеет доступа к переписке. И именно эта разница, по словам Марлинспайка, определяет, можно ли мессенджер назвать по-настоящему приватным.

