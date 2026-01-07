Такого раньше никогда не видели: в космосе обнаружили таинственное облако из темной материи

Астрономы с помощью телескопа "Хаббл" обнаружили уникальный космический объект, который назвали Cloud 9 (Облако 9). Это облако из темной материи и газа в 14 миллионах световых лет от Земли, где нет ни одной звезды и ранее таких структур в космосе не наблюдали.

Находка незаурядная и помогает объяснить, как формировались галактики в начале существования Вселенной. Она позволяет заглянуть в природу загадочной темной материи, которая обычно остается невидимой для исследователей, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Space.com.

Почему в этом космическом облаке так и не родились звезды?

Новый объект под названием Cloud 9 расположен в окрестностях спиральной галактики Мессье 94 (M94). По своей структуре это водородное облако типа RELHIC (водородное облако, ограниченное реионизацией), где накопление газа обычно становится толчком к появлению светил.

Однако в случае с Cloud 9 процесс звездообразования остановился. Как пояснил руководитель команды Алехандро Бенитес-Льямбай из Университета Милано-Бикокка, это история о неудачной галактике, где отсутствие звезд является доказательством того, что ученые нашли первоначальный "строительный блок", который так и не стал полноценной звездной системой.

Это облако служит своеобразным окном в темную Вселенную. Эндрю Фокс из Научного института космического телескопа (STScI) отметил в заявлении NASA, что хотя большая часть массы Вселенной – это темная материя, ее трудно обнаружить из-за отсутствия собственного света.

Темная материя составляет около 85% всего вещества в космосе, но она не взаимодействует с электромагнитным излучением. Ее присутствие фиксируют только по гравитационному воздействию на обычную материю, такую как звезды или планеты. Считается, что именно в зонах скопления темной материи в начале существования Вселенной начали формироваться первые космические структуры.

Как телескоп "Хаббла" помог открыть новый тип космических объектов?

До появления данных с "Хаббла" ученые могли предположить, что Cloud 9 – это просто тусклая карликовая галактика, звезды которой не видны наземным телескопам из-за нехватки чувствительности. Однако использование усовершенствованной камеры для обзоров (Advanced Camera for Surveys) позволило точно подтвердить, что внутри облака действительно пусто.

Ученые отмечают, что находка указывает на вероятное существование многих подобных реликтов во Вселенной. Исследовательница Рэйчел Битон сравнила такие объекты с заброшенными домами среди галактических соседей.

В отличие от водородных облаков вокруг Млечного Пути, Cloud 9 компактнее и имеет выраженную сферическую форму. Ее ядро из нейтрального водорода имеет ширину около 4 635 триллионов километров (4 900 световых лет). Масса газа в ней в миллион раз превышает солнечную, однако масса темной материи в этом объекте колоссальная – она оценивается в 5 миллиардов солнечных масс.

В будущем Cloud 9 еще может превратиться в настоящую галактику, если сможет накопить столько же водорода, сколько в ней сейчас содержится темной материи. Пока что она остается уникальной лабораторией для изучения природы невидимого вещества Вселенной.

Результаты этого исследования были представлены на 247-й встрече Американского астрономического общества в Фениксе и опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.