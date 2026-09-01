До последних дней: космический телескоп Swift возобновил работу после провала спасательной миссии

Легендарная обсерватория NASA Swift возобновила наблюдения за Вселенной после нескольких месяцев вынужденного простоя. Телескоп готовили к спасательной миссии, но из-за сбоя в работе спасательного аппарата подъем на орбиту был отменен.

Swift снова работает

26 августа специалисты миссии перезапустили рентгеновский телескоп (XRT) и ультрафиолетовый и оптический телескоп (UVOT), как сообщает издание Space.com. Оба прибора были отключены еще в феврале 2026 года, чтобы максимально уменьшить атмосферное торможение и удержать аппарат на орбите до прибытия помощи.

Третий прибор – телескоп наблюдения вспышек (BAT) – пока остается выключенным. Его работу остановили в апреле для экономии энергии, что позволило повернуть солнечные панели Swift под наиболее благоприятный угол. Ученые рассчитывают возобновить работу BAT в течение ближайших нескольких недель.

Почему провалилась миссия спасения LINK

Решение вернуться к научной деятельности было принято после того, как NASA отказалась от планов поднять орбиту Swift с помощью робота LINK от компании Katalyst Space. Аппарат был запущен 3 июля на ракете Pegasus XL, и его главной целью было сближение с телескопом и перевод его на более высокую орбиту.

Однако в конце июля в работе LINK возникли проблемы с ориентацией в пространстве, поэтому он начал вращаться и потерял стабильную связь с Землей. Инженеры выяснили, что вышли из строя два из трех маховиков ориентации, а также частично отказала система двигателей на сжатом газе. Хотя специалистам удалось замедлить вращение аппарата, 19 августа NASA и Katalyst Space официально объявили, что LINK больше не будет пытаться захватить Swift.

Что известно о последних днях телескопа

Обсерваторию Swift запустили еще в 2004 году для двухлетней миссии по исследованию гамма-вспышек – самых мощных взрывов во Вселенной. Телескоп проработал более двух десятилетий, отслеживая быстрые космические события в гамма-, рентгеновском, ультрафиолетовом и оптическом диапазонах.

В отличие от многих современных аппаратов, Swift не имеет собственной двигательной установки для преодоления атмосферного сопротивления. Из-за высокой солнечной активности верхние слои атмосферы Земли расширились, что ускорило падение телескопа. По оценкам специалистов, Swift достигнет критической высоты 300 километров уже в течение 1 – 2 месяцев. Ниже этой отметки управлять аппаратом станет невозможно, поэтому позже в этом году он войдет в плотные слои атмосферы, где практически полностью сгорит.