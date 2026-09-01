Swift знову працює

26 серпня фахівці місії перезапустили рентгенівський телескоп (XRT) та ультрафіолетовий і оптичний телескоп (UVOT), як повідомляє видання Space.com. Обидва прилади відключили ще в лютому 2026 року, щоб максимально зменшити атмосферне гальмування та втримати апарат на орбіті до прибуття допомоги.

Третій інструмент – телескоп спостереження спалахів (BAT) – поки залишається вимкненим. Його роботу зупинили у квітні задля економії енергії, що дозволило повернути сонячні панелі Swift під найбільш сприятливим кутом. Науковці розраховують повернути BAT до роботи протягом найближчих кількох тижнів.

Чому провалилася місія порятунку LINK

Рішення повернутися до наукової діяльності ухвалили після того, як NASA відмовилося від планів підняти орбіту Swift за допомогою робота LINK від компанії Katalyst Space. Апарат запустили 3 липня на ракеті Pegasus XL, а його головною метою було зближення з телескопом і переведення його на вищу орбіту.

Проте наприкінці липня у роботі LINK виникли проблеми з орієнтацією в просторі, через що він почав обертатися і втратив стабільний зв'язок із Землею. Інженери з'ясували, що з ладу вийшли два з трьох маховиків орієнтації, а також частково відмовила система двигунів на стисненому газі. Хоча фахівцям вдалося сповільнити обертання апарата, 19 серпня NASA та Katalyst Space офіційно оголосили, що LINK більше не намагатиметься захопити Swift.

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Що відомо про останні дні телескопа

Обсерваторію Swift запустили ще у 2004 році для дворічної місії з дослідження гамма-сплесків – найпотужніших вибухів у Всесвіті. Телескоп пропрацював понад два десятиліття, відстежуючи швидкі космічні події у гамма-, рентгенівському, ультрафіолетовому та оптичному діапазонах.

На відміну від багатьох сучасних апаратів, Swift не має власної рушійної установки для протидії атмосферному опору. Через високу сонячну активність верхні шари атмосфери Землі розширилися, що прискорило падіння телескопа. За оцінками фахівців, Swift досягне критичної висоти 300 кілометрів уже протягом 1 – 2 місяців. Нижче цієї позначки керувати апаратом стане неможливо, тому пізніше цього року він увійде в щільні шари атмосфери, де практично повністю згорить.