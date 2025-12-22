Как темный режим вредит вашему смартфону и зрению: 3 причины не пользоваться им никогда

Темный режим на смартфонах и компьютерах когда-то считался модным и полезным, в частности, якобы для экономии энергии на OLED-экранах. Но на самом деле он вредит зрению, ухудшает читабельность текста и выглядит визуально хуже.

Когда Android и iOS несколько лет назад ввели системный темный режим, это подавали как способ снизить потребление энергии. Однако преимуществ оказалось значительно меньше, чем ожидалось. 24 Канал рассказывает, почему вам лучше не пользоваться этой настройкой на смартфоне.

Почему темный режим – не такая хорошая идея?

1. Проблемы с читабельностью.

Белый текст на темном фоне значительно хуже воспринимается, чем черный текст на светлом. Именно поэтому книги до сих пор печатают на белой бумаге. В темном режиме контраст между элементами исчезает, мелкие детали становятся почти незаметными, а цветные пиктограммы выглядят слишком ярко.

На телефонах Pixel, например, цифры в калькуляторе едва видны из-за темно-серого фона. Подобные проблемы есть и на устройствах Samsung, где к темной палитре добавляют еще и зеленоватые оттенки.

2. Нагрузка на глаза.

В темном режиме экран кажется тусклым, из-за чего зрачки расширяются, чтобы уловить больше света, объясняют эксперты по All About Vision. Когда человек переводит взгляд на яркое окружение, глазам сложнее адаптироваться – это вызывает усталость и раздражение.

Светлый режим, наоборот, держит зрение в естественном состоянии, если вы не пользуетесь устройством в полной темноте.

3. Миф об экономии батареи.

Темный режим не значительно влияет на энергопотребление. Хотя OLED-дисплеи действительно выключают отдельные пиксели для черного цвета, большинство интерфейсов используют не черный, а темно-серый фон. Так что, пиксели все равно остаются активными, и разницы в расходе заряда фактически нет и это доказано научно учеными из Университета Пердю еще в 2021 году.

С учетом этих факторов темный режим оказывается не только непрактичным, но и потенциально вредным для глаз. Большинство приложений до сих пор не имеют удачного дизайна для темных тем, а их вид часто выглядит "прибитым" и неудобным для восприятия.