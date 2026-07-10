Мы ошибались, и это плохо: ученые неверно оценивали температурные рекорды Земли

Долгое время ученые считали, что в далеком прошлом наша планета переживала периоды экстремальной жары, несовместимой с большинством современных форм жизни. Однако новое исследование древних пород заставляет пересмотреть эти представления и по-другому оценить устойчивость земного климата к глобальным изменениям.

Память о климате Земли

Понимание температурного прошлого Земли имеет решающее значение для прогнозирования будущих климатических сценариев и анализа эволюции биосферы. До сих пор в научном сообществе преобладало мнение, что в течение фанерозойского эона (последние 539 миллионов лет) планета могла нагреваться на 20–30 градусов Цельсия выше доиндустриального уровня. Однако масштабное исследование ученых из Университета Лидса, результаты которого опубликовал журнал Nature Communications в 2026 году, опровергает эти предположения.

Ранее специалисты опирались преимущественно на анализ изотопов кислорода в морских окаменелостях. Этот метод показывал, что в раннем палеозое тропические океаны якобы прогревались до 40–50 градусов Цельсия. Такие показатели выглядят сомнительными, ведь подобная жара смертельна для большинства многоклеточных организмов и вряд ли способствовала бы бурному развитию жизни, которое мы наблюдаем в палеонтологической летописи.

Команда исследователей решила применить принципиально иной подход – химический индекс изменения (CIA), который измеряет степень разрушения горных пород под воздействием тепла.

Эта работа демонстрирует, как древние породы и современное климатическое моделирование могут взаимодействовать, чтобы раскрыть особенности долгосрочного климата Земли,

– прокомментировал ведущий автор исследования доктор Дуньюй Чжэн из Чэндуского технологического университета.

Используя базу данных, содержащую более 18 тысяч записей о составе осадочных пород, ученые сопоставили эти данные с современными климатическими симуляциями модели HadCM3L.

Результаты показали, что даже в самые жаркие периоды прошлого средняя глобальная температура не превышала доиндустриальных показателей более чем на 10 градусов Цельсия.

Это означает, что Земля была значительно прохладнее, чем считалось ранее, хотя все равно оставалась намного теплее, чем в настоящее время, когда температура лишь недавно начала превышать доиндустриальный уровень на 1,5 градуса.

Такая стабильность объясняется действием природных механизмов саморегуляции, в частности процессом выветривания силикатных пород. Когда планета нагревается, химические реакции между углекислым газом и горными породами ускоряются, что приводит к вымыванию CO₂ из атмосферы и постепенному охлаждению климата. Этот "планетарный термостат" на протяжении миллионов лет удерживал температуру в пределах от 10 до 30 градусов Цельсия, что позволило жизни непрерывно эволюционировать.

Но радоваться еще рано

Однако авторы исследования предостерегают от чрезмерного оптимизма в отношении современных климатических изменений. Несмотря на то, что естественная система регулирования очень эффективна, она работает чрезвычайно медленно – в масштабах миллионов лет. Деятельность человека изменяет состав атмосферы за считанные десятилетия, поэтому природные механизмы просто не успеют отреагировать на такую скорость. Поэтому надеяться, что тот же механизм спасет нас сейчас, бесполезно.

Выводы свидетельствуют о том, что температура Земли жестко регулировалась в течение длительного времени. Вызванное человеком потепление на 10 градусов Цельсия – что вполне возможно, если сжечь все запасы ископаемого топлива – выведет нас в состояние, в котором планета никогда раньше не находилась,

– заявил профессор эволюции земных систем в Университете Лидса Бенджамин Миллс.

Ученые подчеркивают: если человечество допустит повышение глобальной температуры на 10 градусов Цельсия, это приведет к выходу за пределы любых естественных климатических состояний, существовавших в течение последних полумиллиарда лет. Поэтому мы не имеем представления, как отреагирует природа и что с ней будет в таком случае.

Это ставит под угрозу выживание современной биосферы, которая приспособлена к гораздо более узкому температурному диапазону. Поэтому понимание прошлого должно стать для нас не просто научным фактом, а предупреждением о том, насколько хрупким является баланс нашей планеты.