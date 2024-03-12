Microsoft Copilot запускает функцию пользовательских ИИ: что это такое и как этим пользоваться

Microsoft вслед за OpenAI позволяет создавать собственных чат-ботов с искусственным интеллектом. Они могут быть полностью настроены под ваши потребности и интересы, выполняя те или иные узкоспециализированные задачи или подражая вашему стилю письма.

Как это работает

Стоит сразу отметить, что возможность создания новых GPT пока доступна только для платных пользователей в рамках подписки Microsoft 365 Copilot. Она в свою очередь ориентирована как на частных лиц, так и на бизнес. Будет ли компания когда-то предоставлять эту функцию бесплатным юзерам, неизвестно, но СМИ отмечают, что использовать созданный кем-то кастомный ИИ может любой, даже с бесплатным аккаунтом.

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Поэтому, как показывает на собственном примере исследователь ИИ Поль Куверт, новая функция появляется в том же блоке интерфейса, где недавно закрепили несколько базовых GPT от самой компании Microsoft. Это такие специализированные ИИ, как Designer (для создания контента, ориентированного на дизайн), Vacation planner (планировщик отпуска и праздников), Cooking assistant (виртуальный повар, который поможет составить рецепты) и Fitness trainer (поможет вам в занятиях спортом).

Выбрав "Просмотреть все Copilot GPT", сервис откроет вам этот же список, но с дополнительным пунктом меню "Создать новый Copilot GPT".

Интерфейс новой функции: видео

После этого вам откроется уже знакомый чат с искусственным интеллектом, где вы настроите имя, задачи и многое другое, давая указания обычным естественным языком. В общем этот процесс такой же, как и в ChatGPT Plus, но без фотографии профиля. Мастерская создания автоматически сохранит ваши настройки в процессе работы.

Процесс создания нового GPT: видео

Вы также можете нажать на вкладку "Настройки", где также доступна возможность изменить название, описание и инструкции. Далее система предоставит вам возможность добавить собственные файлы в базу знаний, чтобы научить ИИ нужным данным, а также включить/выключить доступ к интернету и генератору изображений DALL E 3.

Кнопка "Предварительный просмотр" позволяет попробовать собственный ИИ перед публикацией. Если вас все устраивает, готовый вариант можно сохранить и опубликовать только для себя или для кого-то со ссылкой. Он будет автоматически добавлен в список GPT справа. Вы можете отредактировать или удалить свой GPT в любое время, снова нажав "Просмотреть все Copilot GPT".

Что это нам дает

Это весьма полезная функция, ведь все чат-боты, которые мы до сих пор видели от крупных компаний, являются универсальными и ориентированными на информацию, которую им скормили из своего интернета. Однако у вас могут быть собственные потребности, которые требуют обучения на отдельных данных.

Так, если вы хотите получить помощника в написании текстов, но боитесь, что результат будет не в вашем стиле, вы можете предоставить ему свои тексты и попросить писать так, как вы.

Или же загрузите ту или иную рабочую документацию, чтобы чат-бот мог ответить на вопросы, связанные с вашей работой.

Это также могут быть различные образовательные цели, электронные письма и многое другое.

Вариантов применения множество, но напоминаем, что не стоит загружать в систему конфиденциальные данные, которые не должны попасть в руки посторонних.