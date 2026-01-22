Изобретатель из Кривого Рога создал термокапсулу для обогрева прямо в квартире

Украинский инженер Юрий Колесник из Кривого Рога разработал термокапсулу, которая позволяет комфортно спать в холодной квартире без отопления. Конструкция работает по принципу термоса и нагревается исключительно от тепла человеческого тела. Изобретатель утверждает, что создать такое хранилище может каждый украинец из подручных материалов.

Как работает термокапсула и из чего ее можно сделать?

Юрий Колесник называет свою разработку "домом в доме". По его словам, для создания такой конструкции нужны обычные вещи, которые есть в каждом доме: шкаф, стол, плотная ткань, картон или полиэтилен. Основная идея заключается в создании многослойной защиты с воздушными прослойками, которые препятствуют проникновению холода внутрь, пишет Общественное Днепр.

Смотрите также Ремонт может занять недели: что чаще всего ломается в зарядных станциях и как этого не допустить

Изобретатель рекомендует устанавливать капсулу возле межкомнатной стены. Благодаря качественной изоляции температура внутри конструкции возрастает с 10 до 20 градусов Цельсия всего за тридцать минут – исключительно от присутствия человека.

Колесник сравнивает свой метод с давними традициями, когда люди использовали балдахины над кроватями для сохранения тепла в неотапливаемых помещениях.



Термокапсула позволяет создать комфортную температуру при некоторых условиях / Фото Суспільне Дніпро

Пять лет назад инженер смастерил такую термокапсулу на первом этаже своего дома из подручных материалов. Зимой он спит именно в ней – там тепло даже во время морозов и отсутствия отопления.

Конструкция сохраняет тепло благодаря многокамерной структуре: чем больше стенок защиты с воздушными прослойками, тем меньше холода попадает внутрь. Единственное важное условие – регулярное проветривание капсулы.



Температура в капсуле держится на комфортном уровне даже если снаружи холодно / Фото Суспільне Дніпро

Юрий Колесник десятилетиями интересуется вопросами энергоэффективности, автономности и выживания в экстремальных условиях. Более десяти лет назад он утеплил второй этаж своего дома по принципу многокамерности и запатентовал этот способ термоизоляции. Инженер объясняет, что воздушные прослойки между стенами служат теплоизолирующим материалом, который позволяет экономить энергоносители. Его дом соответствует стандарту "нулевого энергопотребления" – для обогрева помещения до комфортной температуры достаточно лишь присутствия человека.



Термокапсула внутри / Фото Суспільне Дніпро

Второй этаж дома изобретатель называет экспериментальным. Он собственноручно создал теплый пол, который нагревается за считанные минуты и реагирует на движение. Для питания дома Колесник использует электроэнергию от солнечных панелей и ветряка. В случае необходимости он пользуется велогенератором собственной конструкции.



Велогенератор, который создал изобретатель / Фото Суспільне Дніпро

Изобретатель отмечает, что его разработки особенно актуальны сейчас, когда украинские города остаются без света и тепла из-за обстрелов. Он убежден, что каждый украинец может создать подобную термокапсулу из обычных предметов интерьера и быть в тепле даже при отсутствии централизованного отопления.