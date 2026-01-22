Як працює термокапсула та з чого її можна зробити?

Юрій Колесник називає свою розробку "будинком у будинку". За його словами, для створення такої конструкції потрібні звичайні речі, які є в кожній оселі: шафа, стіл, щільна тканина, картон або поліетилен. Основна ідея полягає у створенні багатошарового захисту з повітряними прошарками, які перешкоджають проникненню холоду всередину, пише Суспільне Дніпро.

Винахідник рекомендує встановлювати капсулу біля міжкімнатної стіни. Завдяки якісній ізоляції температура всередині конструкції зростає з 10 до 20 градусів Цельсія всього за тридцять хвилин – виключно від присутності людини.

Колесник порівнює свій метод із давніми традиціями, коли люди використовували балдахіни над ліжками для збереження тепла у неопалюваних приміщеннях.



Термокапсула дозволяє створити комфортну температуру за деяких умов / Фото Суспільне Дніпро

П'ять років тому інженер змайстрував таку термокапсулу на першому поверсі свого будинку з підручних матеріалів. Взимку він спить саме в ній – там тепло навіть під час морозів та відсутності опалення.

Конструкція зберігає тепло завдяки багатокамерній структурі: чим більше стінок захисту з повітряними прошарками, тим менше холоду потрапляє всередину. Єдина важлива умова – регулярне провітрювання капсули.



Температура у капсулі тримається на комфортному рівні навіть якщо зовні холодно / Фото Суспільне Дніпро

Юрій Колесник десятиліттями цікавиться питаннями енергоефективності, автономності та виживання в екстремальних умовах. Понад десять років тому він утеплив другий поверх свого будинку за принципом багатокамерності та запатентував цей спосіб термоізоляції. Інженер пояснює, що повітряні прошарки між стінами слугують теплоізолюючим матеріалом, який дозволяє економити енергоносії. Його будинок відповідає стандарту "нульового енергоспоживання" – для обігріву приміщення до комфортної температури достатньо лише присутності людини.



Термокапсула всередині / Фото Суспільне Дніпро

Другий поверх будинку винахідник називає експериментальним. Він власноруч створив теплу підлогу, яка нагрівається за лічені хвилини та реагує на рух. Для живлення будинку Колесник використовує електроенергію від сонячних панелей та вітряка. У разі потреби він користується велогенератором власної конструкції.



Велогенератор, який створив винахідник / Фото Суспільне Дніпро

Винахідник наголошує, що його розробки особливо актуальні зараз, коли українські міста залишаються без світла та тепла через обстріли. Він переконаний, що кожен українець може створити подібну термокапсулу зі звичайних предметів інтер'єру та бути в теплі навіть за відсутності централізованого опалення.