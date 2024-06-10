Из Tesla Cybertruck сделали стильный полицейский автомобиль

Cybertruck нельзя назвать лучшим автомобилем от Tesla, однако некоторая фанбаза у него все же есть. Его, как оказалось, также выбирают и правительственные учреждения США. Так, подразделение UP.FIT, занимающееся оснащением автопарков для госструктур, получило первую модификацию грузовика от компании Unplugged Performance, занимающейся тюнингом машин, а главным образом именно электрокаров Tesla.

Что добавили

Автомобиль теперь имеет полицейские маячки на крыше и вокруг бамперов и боковин. Компания также добавила сирены, акустическую систему, модернизированную радио- и компьютерную системы со специализированной проводкой и другими фирменными интеграциями.

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Unplugged сообщает, что планирует начать развертывание переоснащенных транспортных средств уже в этом году.

Патрульный автомобиль нового поколения UP.FIT Cybertruck представляет собой значительный технический скачок в будущее, и мы рады предложить правоохранительным органам будущее полиции. Мы были в восторге от прямых отзывов полицейских департаментов, которые участвовали в разработке Cybertruck, и с нетерпением ждем развертывания этих полностью укомплектованных автомобилей UP.FIT в правоохранительных органах по всей стране уже в этом году,

– сказал Бен Шаффер, генеральный директор Unplugged Performance.

Чи існує кросовер, який споживає небагато пального? Це рідкість, але буває. Середня витрата пального SUZUKI S-CROSS 2024 року становить від 4,9 літра на 100 кілометрів шляху залежно від трансмісії та типу приводу – передній чи повний.



Модифицированная версия Tesla Cybertruck / Фото Unplugged Performance/UP.FIT



Модифицированная версия Tesla Cybertruck / Фото Unplugged Performance/UP.FIT

Компания заявляет, что может настроить модернизацию Cybertruck под нужды отдельной организации, как для тактических, военных, так и для поисково-спасательных миссий.

Конструкция также может быть настроена таким образом, чтобы обеспечить место для заключенных, хранения оружия, специальных инструментов и других опций транспортного средства, таких как наборы дополнительных колес и шин, тормозная система, средства для экстремального бездорожья и системы Starlink.



Модифицированная версия Tesla Cybertruck / Фото Unplugged Performance/UP.FIT



Модифицированная версия Tesla Cybertruck / Фото Unplugged Performance/UP.FIT



Модифицированная версия Tesla Cybertruck / Фото Unplugged Performance/UP.FIT

В течение года UP.FIT оборудовала автомобили Tesla Model 3 и Model Y для нескольких отделений полиции. Многие полицейских управлений в течение последних нескольких лет вводили программы с использованием электромобилей, и результаты показали, что они могут сэкономить деньги, если сравнивать расходы на топливо и техническое обслуживание с расходами на бензиновые автомобили. В феврале компания Tesla сама подчеркнула эту деталь, заявив, что ее электромобили могут сэкономить полицейским участкам более 4 000 долларов на оборудовании.