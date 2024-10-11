Tesla представила беспилотное такси Cybercab, а с ним еще два интересных продукта

То, что мы так долго называли Robotaxi, наконец-то здесь и полностью рассекречено. Компания Tesla показала весьма стильный автомобиль, который обещает выпустить на дороги в течение ближайших нескольких лет. Он полностью беспилотный –по крайней мере, будет таким, когда выйдет –и управляется с помощью искусственного интеллекта.

Сама презентация была весьма короткой, без лишней помпезности и затяжек: Илон Маск просто вышел на сцену и одно за другим представил нам сначала именно роботакси Cybercab, затем большой автономный фургон Robovan, и наконец гуманоидных роботов Optimus. После этого аудитория имела возможность рассмотреть все это лично и вблизи, взаимодействуя, касаясь и даже тестируя будущие продукты компании, как видно на кадрах из трансляции мероприятия "We, Robot" ("Мы, робот").

Смотрите также Убийца общественного транспорта: Илон Маск рассказал, сколько будет стоить поездка в его роботакси

Cybercab

Маск прибыл к сцене на Cybercab, которое не имеет ни руля, ни педалей, объявив, что там, откуда оно приехало, "есть еще 20" таких же машин. Он говорил, что наши нынешние виды транспорта "отстойные" и что автомобили все время находятся в режиме ожидания. По его словам, автономный автомобиль можно было бы использовать больше. "С автономией вы получаете свое время назад... Автономные автомобили станут в 10 раз безопаснее" (чем человеческое вождение).

Маск снова упомянул, что затраты на автономный транспорт будут настолько низкими, что их можно будет сравнить с затратами на общественный транспорт. Со временем, по его словам, эксплуатационные расходы роботакси будут составлять всего 20 центов за милю, 30-40 центов с налогами.

Он подтвердил аудитории, что люди смогут приобрести такое такси, и что Tesla планирует продавать Cybercab по цене

Генеральный директор Tesla видит будущее, в котором люди будут владеть несколькими роботакси, управляя автопарком, как "пастух", и смогут зарабатывать деньги через сеть шеринга, отпуская свои машины работать в автономном режиме, когда они не нужны.



Роботакси Cybercab / Фото Tesla



Роботакси Cybercab / Фото Tesla

На вопрос, когда новая модель будет доступна, он ответил, что Tesla начнет с того, что сделает полностью автономное беспилотное вождение Full Sell Driving доступным для Model 3 и Model Y в Техасе и Калифорнии. Сам же Cybercab пойдёт в производство к 2027 году, но он сам признался, что склонен быть "очень оптимистичным в отношении временных рамок". И это действительно так — еще в 2019 году он сказал, что Tesla "будет иметь более миллиона роботакси на дорогах" в течение года, а про Cybertruck вообще излишне упоминать – пикап вышел через 4 года после обещанного.

Говоря о технологии Cybercab, он сказал, что она использует искусственный интеллект и зрение. Tesla уже давно отказалась от радаров и датчиков, которые широко используются другими роботакси, в пользу обычных камер. Благодаря этому, по его словам, машине не нужно дорогостоящее оборудование, и Tesla может удерживать производственные затраты на низком уровне. И тут стоит вспомнить, что не так давно Маск представил суперкомпьютер Cortex, разработанный именно для Tesla. В сети тогда сразу же предположили, что именно он будет обучать ИИ для автономного вождения, которое войдет в состав роботакси.



Роботакси Cybercab / Фото Tesla



Роботакси Cybercab / Фото Tesla

Примечательно, что Cybercab не имеет порта для зарядки, вместо него используется индуктивная зарядка .

. Хотя на промо-материалах Cybercab имеет золотой цвет, экземпляр, который компания показала на презентации, имел серебристую окраску.

В салоне присутствует большой экран, а двери машины открываются вверх.

Внутри только два места для пассажиров.

Характеристики мощности, скорости, крутящего момента или чего-либо подобного предоставлены не были. Это в целом логично, поскольку продукт выйдет минимум через два года, а потенциально даже позже. За это время в нем изменится очень много.



Роботакси Cybercab / Фото Tesla



Роботакси Cybercab / Фото Tesla

Маск говорит: "Мы выпустим этот автомобиль в очень большом количестве". Компания хочет фактически заменить нынешние машины беспилотными и сделать это чрезвычайно массово. Удастся ли ей это сделать, покажет только время.

Robovan

Маск также продемонстрировал Robovan в изящном футуристическом стиле, но не дал никаких указаний на то, когда это может стать реальностью.

Мы сделаем это. И он будет выглядеть вот так,

– сказал глава компании.

Robovan вмещает 20 человек (на четыре больше, чем футуристические транспортные средства Loop, которые он обещал, но так и не создал в 2010-х годах). Машина также будет перевозить грузы. По словам Маска, Robovan еще больше снизит стоимость путешествий, поскольку сможет перевозить большие группы, например, спортивные команды.

О других характеристиках ничего неизвестно, но можно также ожидать, что этот фургон будет беспилотным и сможет выполнять все те же функции, что и Cybercab. Он также может фактически стать новым общественным транспортом: если Cybercab будут покупать частные лица, то Robovan – города или большие семьи. Это такая себе маршрутка, но без "передайте за проезд" с другого конца салона.



Фургон Robovan на 20 мест / Фото Tesla

Optimus

Наконец, мы снова увидели роботов Optimus. На недавней выставке в Китае компания почему-то поместила одного такого робота под стекло, не позволив с ним взаимодействовать, и даже не показала его в движении. Теперь же мы увидели намного больше.

Они вышли прямо к людям, передвигаясь довольно быстро и уверенно. После этого мы увидели короткий ролик с демонстрацией некоторых действий, которые может выполнять робот.

Маск сказал, что за последний год компания Tesla достигла значительного прогресса с этой технологией, и в будущем робот сможет обучать детей, косить газон и даже быть вашим другом.

Он считает, что Tesla могла бы продавать Optimus по цене от 20 до 30 тысяч долларов.

После презентации мы увидели, как Optimus готовят людям напитки, выполняя роль барменов.

Смотрите полную презентацию Tesla и все, что было после нее: видео