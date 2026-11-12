До какого числа Tesla продлила производство Cybertruck

Tesla продолжит выпускать электрические пикапы Cybertruck до конца лета 2027 года. Илон Маск объяснил это решение необходимостью выполнить накопленные заказы, хотя ранее обещал остановить производство примерно в середине года.

В начале ноября 2026 года генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что компания планирует прекратить производство Cybertruck на заводе Gigafactory Texas примерно в середине 2027 года. Об этом пишет Mashable.

Когда Tesla планировала прекратить выпуск Cybertruck?

Это предприятие в Техасе является единственной площадкой, где производятся электрические пикапы. После завершения их выпуска Tesla планирует использовать производственные мощности для создания беспилотного автомобиля Cybercab, предназначенного для автономной перевозки пассажиров.

Тогда Маск также отметил, что спрос на Cybertruck остается высоким, а количество новых заказов якобы значительно превышает темпы производства. По его словам, компания постарается изготовить как можно больше автомобилей перед остановкой конвейера, которую изначально ожидали примерно через восемь месяцев.

Если считать с начала ноября 2026 года, это означало бы завершение производства ориентировочно в начале июня 2027-го. Теперь Маск сообщил об изменении планов. По его словам, Tesla продолжит выпуск Cybertruck до конца лета 2027 года, чтобы выполнить больше заказов, накопившихся у компании.

Таким образом, производство электропикапа продлится еще примерно на несколько месяцев дольше, чем предусматривал предыдущий план.

Маск признал, что такое решение не обязательно является самым выгодным с точки зрения максимизации прибыли. В то же время он добавил, что в бизнесе должно оставаться место и для некоторой сентиментальности.

Что будет с заводом после Cybertruck?

После завершения производства пикапов Tesla сможет переориентировать соответствующие мощности на выпуск Cybercab. Это часть планов компании по развитию автономного транспорта.

Однако пока Маск не назвал точной даты последнего рабочего дня производственной линии Cybertruck. Известно лишь, что новый ориентир – конец лета 2027 года.