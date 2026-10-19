Илон Маск хочет сделать новый Tesla Roadster "осознанным"

Илон Маск пообещал, что серийный Tesla Roadster будет оснащен искусственным интеллектом и сможет без водителя выполнять головокружительные трюки. Для владельцев этого экстремального электрокара построят специальную испытательную трассу с так называемыми "мертвыми петлями".

Искусственный интеллект для полетов и прыжков

Как сообщает издание Motor1, глава компании Илон Маск в соцсети X рассказал новые подробности о будущем гиперкаре после мероприятия на площадке SpaceX в техасском Макгрегоре. По словам руководителя Tesla, автомобиль получит настолько развитый искусственный интеллект, что сможет по команде владельца самостоятельно выполнять сложные акробатические маневры, которые инженеры продемонстрировали во время презентации.

Вы сможете попросить Roadster автономно выполнить любой из продемонстрированных трюков, поскольку он будет обладать собственным сознанием,

– прокомментировал генеральный директор Tesla Илон Маск.

Во время официального дебюта беспилотный прототип заехал на крутую эстакаду благодаря системе прижимных вентиляторов, проехал вверх дном, выполнил сальто в воздухе и приземлился на колеса. Для таких маневров машину оснастили электронным рулем steer-by-wire и десятью соплами со сжатым газом от SpaceX. Эта система создает в 4 – 5 раз больше силы, чем обычные шины, поэтому электрокар пролетел над рядом легковых автомобилей и грузовиком.

Один из трюков, продемонстрированных Tesla: смотрите видео

Сумасшедшая трасса в стиле Hot Wheels

Помимо самостоятельных прыжков, Маск анонсировал специальный тестовый комплекс возле завода Giga Texas в Остине. Он описал будущую трассу с мертвыми петлями как нечто еще более сумасшедшее, чем конструкции Hot Wheels, где клиенты смогут лично опробовать спорткар. Никаких размеров, конфигурации, стоимости строительства или дат открытия трассы глава компании не назвал.

Также компания не уточнила, кто именно получит первоочередной доступ к этому комплексу. Экстремальную модификацию Rocket, способную на подобные трюки, покупатели будут заказывать только по специальным приглашениям. Стандартная версия без реактивных сопел обеспечит разгон до 96,6 километра в час примерно за 1,9 секунды, максимальную скорость около 402 километров в час и запас хода почти 1 000 километров.

Между тем никто до сих пор не объяснил, кому и почему вообще нужны такие функции в автомобиле. Пользователи массово создают мемы в интернете, на которых Tesla Roadster перелетает через пробки, занимает чужую парковку и перевозит Гарри Поттера в Хогвартс.