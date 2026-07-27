Илон Маск снова обещает самоуправляемую Tesla Semi: новые сроки выпуска беспилотных грузовиков

Генеральный директор Tesla Илон Маск снова определил временные рамки для появления системы автономного вождения в грузовиках Semi. По его словам, технология должна заработать в конце 2026 или начале 2027 года, хотя история предварительных прогнозов заставляет относиться к этим словам осторожно.

Что снова обещает Маск

Новое заявление руководитель компании сделал во время отчета за второй квартал 2026 года, отвечая на вопросы аналитика Уолтера Пьецика, пишет Electrek. Маск объяснил актуальность беспилотных технологий острым дефицитом кадров в логистической отрасли, что создает проблемы всей американской экономики.

Просто не хватает людей, которые хотели бы управлять грузовиками, имеющими решающее значение для транспортных перевозок по всей Америке,

– прокомментировал генеральный директор Tesla Илон Маск.

В то же время, он пытается презентовать автономность как подарок для самих водителей, а не угрозу их трудоустройству. По логике Маска, система Full Self-Driving (FSD) должна сделать работу более легкой и безопасной.

Несмотря на такую аргументацию, остается непонятным, как именно автопилот поможет преодолеть дефицит водителей, если они и дальше будут находиться в кабине для контроля системы.

Облегчение работы водителей грузовиков благодаря самоуправляемой Semi существенно улучшит безопасность и комфорт для тех, кто использует грузовик Tesla,

– добавил Илон Маск.

Тень прошлых неудач и реальная конкуренция

Главная проблема новых терминов состоит в репутации Маска как прогнозиста. Анализ ресурса MuskOmeter показывает, что из 94 публичных прогнозов бизнесмена только 9% сбылись . Сфера автономного вождения наиболее проблемна: с 2013 года Tesla провалила около десяти ключевых дедлайнов по роботокси и беспилотникам. Например, еще в 2016 году Маск обещал поездку через всю страну без участия водителя до конца следующего года, но этого не произошло даже девять лет спустя.

Tesla Semi представили еще в ноябре 2017 года с обещанием серийного производства в 2019 году, однако первые машины компания PepsiCo получила только в конце 2022 года. Интересно, что на момент презентации Tesla активно рекламировала "режим конвоя", где грузовики автономно следовали бы один за другим, но впоследствии любые упоминания об автопилоте для Semi исчезли с официального сайта компании.

Пока Tesla только строит планы, конкуренты уже действуют. Компания Aurora успешно перевозит грузы на автомагистралях Техаса вообще без людей в кабине. В марте 2026 они преодолели отметку в 402 336 километров в беспилотном режиме. Tesla за год тестирования своего сервиса роботакси в Техасе наездила без присмотра лишь 611 549 километров, причем на низких скоростях и в ограниченных зонах.

Учитывая, что Маск приказал отодвинуть разработку автономности Semi на второй план на ближайшие шесть месяцев ради массовых легковых моделей, водители грузовиков могут чувствовать себя в безопасности по меньшей мере до 2030-х годов.