Tesla провела презентацию электрических грузовиков Semi и уже доставила первым клиентам

Первые грузовики Tesla Semi с мегаваттной зарядкой уже доставлены клиентам. Как и планировала компания, 1 декабря прошла презентация, на которой были раскрыты новые характеристики. Интересно, что об автопилоте не сказали ни слова.

В ходе онлайновой презентации компания показала грузовики, украшенные логотипами Pepsi и Frito-Lay, дочерней компании PepsiCo по производству закусок. Они, судя по всему, стали первыми клиентами, которые и получили свои грузовики Semi в четверг вечером, пять лет спустя после первого анонса этих машин.

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Что известно

Илон Маск не сказал, сколько грузовиков было доставлено первым покупателям и сколько всего их было произведено. Ранее из судебных документов стало известно, что компания собирается изготовить 100 машин к концу 2022 года, что больше, чем ожидалось ранее.

Полностью электрический грузовик отличается необычной конструкцией – водитель здесь сидит в центре кабины, а не сбоку.

Tesla похвалилась мощностью грузовика, говоря, что он разгоняется гораздо быстрее, даже с полной загрузкой, чем традиционные грузовики с дизельным двигателем.

Во время презентации было показано видео, которое показывает, как полностью загруженный Tesla Semi разгоняется вверх по крутому склону и обгоняет другие грузовики.

Эта штука имеет безумную мощность по сравнению с дизельным грузовиком. Если вы водитель грузовика и вам нужна самая крутая машина на дороге, это то, что вам нужно. Это зверь,

– заявил Маск, добавив, что без груза машина напоминает "слона, двигающегося как гепард".

Поскольку у Tesla Semi нет многоступенчатой трансмиссии, как у дизельных грузовиков, ею также гораздо легче управлять.

По словам Маска, грузовик может проехать 800 километров на одном заряде .

. У него три электродвигателя, один из которых большую часть времени приводит грузовик в движение, а два других используются в основном для ускорения и жесткой тяги.

Грузовик может тянуть до 37 тонн.



Электрический грузовик Tesla Semi / Фото Tesla

Было объявлено, что грузовики будут поддерживать мегаваттные сверхбыстрые зарядные устройства, однако сколько времени потребуется для подзарядки, не говорят. По словам Маска, эти зарядные устройства также будут доступны для использования водителями Cybertruck, когда пикап Tesla поступит в продажу.

Вместе с тем во время презентации, которую рекламировали в первой презентации пять лет назад как большое преимущество для водителей дальнемагистральных грузовиков.