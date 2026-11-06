Tesla прощается с Cybertruck, поскольку у Илона появился новый любимец

Tesla сворачивает производство пикапа Cybertruck на заводе в Техасе. Освобожденное место компания отведет под выпуск другого продукта.

Прощай, Cybertruck, мы не будем скучать

Генеральный директор Tesla Илон Маск подтвердил в социальной сети X, что компания начнет сворачивать выпуск Cybertruck на Gigafactory Texas примерно в середине 2027 года, пишет InsideEVs. Заявление появилось поздно вечером в четверг, 5 ноября.

Tesla будет сворачивать производство Cybertruck на Gigafactory Texas примерно в середине следующего года, чтобы освободить место для увеличения производства Cybercab,

– прокомментировал Илон Маск.

Маск не уточнил, перенесет ли компания производство Cybertruck на другой завод или прекратит выпуск модели окончательно, хотя некоторые намеки, о которых мы поговорим далее, указывают на второй вариант. Tesla не ответила на запрос журналистов.

Cybercab компания рассматривает как основу будущей сети робомобилей. По ожиданиям, именно эта модель станет главным беспилотным автомобилем в такой сети.



Cybercab – новая мечта Маска, которую он уже воплощает в жизнь / Фото Tesla

Сразу после этого Маск опубликовал еще один пост. Это был скриншот его собственного поста 2018 года со снимком манекена-астронавта в личном Tesla Roadster. Автомобиль тогда запустили в космос в качестве условной полезной нагрузки во время тестового полета Falcon Heavy.

Cybertruck не оправдал ожиданий

Tesla представила Cybertruck в качестве прототипа в 2019 году. Изначально производство планировалось начать в 2021 году, но из-за многочисленных задержек оно стартовало только в 2023-м. Первые автомобили клиенты получили в ноябре того же года.

У Маска была амбициозная цель – выпускать 250 тысяч Cybertruck в год. Реальность оказалась скромнее. По оценкам, в третьем квартале 2026 года Tesla продала 7–8 тысяч автомобилей, что в годовом исчислении составляет 28–32 тысячи. По данным Cox Automotive, в третьем квартале было продано 4 323 Cybertruck, а за январь–сентябрь в общей сложности 11 586. Отдельно Tesla цифры продаж этой модели не публикует, однако отраслевые оценки общего количества поставок составляют примерно 70 тысяч автомобилей.

Сначала интерес к пикапу действительно был высоким, но он быстро угас. Модель несколько раз отзывали из-за проблем с качеством, а Tesla неоднократно пересматривала цены. Недавно компания также приостановила продажи Cybertruck в Австралии и Новой Зеландии. Критики давно советуют Tesla выпустить пикап с более традиционным дизайном, который не сравнивали бы с мусорным баком. Среди конкурентов модели – будущий электропикап Fathom от Ford, Chevrolet Silverado EV от General Motors и Slate за 25 тысяч долларов.

В целом это еще одно свидетельство того, что электрические пикапы не взлетели так, как надеялись производители. Ford в прошлом году прекратил выпуск F-150 Lightning из-за слабых продаж и роста затрат. В то же время InsideEVs напоминает, что Cybertruck привнес на массовый рынок рулевое управление без механической связи и 48-вольтовую низковольтную архитектуру. Примут ли эти решения на вооружение другие компании, пока неизвестно.

Что изменилось для покупателей

Почти одновременно с заявлением Маска Tesla прекратила принимать заказы на базовую двухдвигательную полноприводную версию Cybertruck. На сайте остались только комплектации Premium и Cyberbeast.

В то же время компания подняла цены на остальные модели. Premium AWD теперь стоит от 92 490 долларов вместо 89 990, а Cyberbeast – от 102 490 долларов вместо 99 990. Это уже второе повышение цен после аналогичного шага в августе.