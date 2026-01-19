Threads впервые обошла X по количеству пользователей

Соцсеть Threads от Meta впервые закрепила преимущество над X по количеству ежедневных активных пользователей в мобильных приложениях. Новые данные аналитиков свидетельствуют, что рост Threads имеет стабильный характер, хотя X до сих пор удерживает лидерство в веб-версии.

Аналитическая компания Similarweb зафиксировала устойчивый рост аудитории инстаграма Threads в мобильных приложениях iOS и Android. Еще в прошлом году Threads ненадолго опередила X по показателю ежедневных активных пользователей, после чего обе платформы некоторое время демонстрировали почти одинаковые результаты. В октябре Threads снова вышла вперед, а свежий отчет Similarweb показывает еще больший разрыв. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Techcrunch.

Почему Threads опережает X на смартфонах?

По состоянию примерно на две недели назад Threads насчитывала 141,5 миллиона ежедневных активных пользователей в мобильных приложениях. Для сравнения, X на Android и iOS имела около 125 миллионов активных пользователей в день. Аналитики отмечают, что это не разовый всплеск, а продолжение долговременной восходящей динамики.

В то же время X остается значительно популярнее в браузерах. По данным Forbes, в сентябре прошлого года веб-версию X.com ежедневно посещали 140,7 миллиона пользователей. Сайт Threads в тот же период собрал лишь около 7,7 миллиона ежедневных активных пользователей, что подчеркивает разницу во влиянии платформ вне мобильных приложений.

Как пишет Gizmodo, отдельную роль в росте Threads играет ее тесная связь с Instagram. Обе платформы принадлежат Meta, которая активно перенаправляет пользователей между сервисами, усиливая их взаимную аудиторию. Кроме того, Threads и Instagram функционируют в рамках одной экосистемы вместе с Facebook, что дает им структурное преимущество над конкурентами вроде X или Bluesky.

Изменение баланса также совпало с громким скандалом вокруг X. Недавно чатбот компании-владельца платформы генерировал несанкционированные дипфейковые изображения людей в бикини, в том числе и несовершеннолетних. На фоне этой ситуации интерес к альтернативам возрос. По данным компании Appfigures, которые цитирует TechCrunch, соцсеть Bluesky в пик скандала получила примерно на 50% больше ежедневных загрузок по сравнению с периодом до кризиса.

Что нужно знать, прежде чем зарегистрироваться в Threads?

Все больше в украинском сегменте интернета набирает популярность новая соцсеть от Meta – Threads. И все больше украинских пользователей присоединяются туда. Однако в Threads уже есть свои определенные правила и "фишки", о которых стоит знать новым пользователям.

Соцсеть Threads часто называют "курилкой" Instagram. Потому что если в последней люди пытаются показать себя с лучших сторон, то в Threads обсуждают фейлы, забавные ситуации и не скрывают не лучшие стороны своей личности. Есть несколько самых активных пользователей Threads, о которых все знают. Например, сейчас одной из звезд соцсети стал писатель Илларион Павлюк. Он появляется в комментариях, где вспоминают его новое произведение "Книга Эмиля" или его же самого. Часто он шутит и иронизирует или же отвечает утвердительно на вопрос: "Стоит ли покупать эту книгу?". Еще часто в комментарии наведывается ведущий "Холостяка" Григорий Решетник. Он, конечно, не Тарас Цимбалюк, но подарить розу и (при необходимости) написать "прикольно" может.



