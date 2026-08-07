TikTok позволяет создать вашу ИИ-копию Вот почему это уже вызывает беспокойство

Искусственный интеллект все активнее проникает в социальные сети, но вместе с новыми инструментами появляются и новые риски. Один из них – цифровые копии пользователей, которые могут оказаться в видео, которые они никогда не снимали.

Новая функция AI Cast в TikTok, призванная упростить создание контента с помощью искусственного интеллекта, уже оказалась в центре дискуссии о конфиденциальности, авторских правах и контроле над собственным цифровым образом. Поводом послужила история американской писательницы и блогерши Брайс Грубер, которая случайно наткнулась в ленте рекомендаций на видео... со своей собственной цифровой копией. Об этом пишет Mashable.

Почему функция AI Self вызвала столько споров?

Как сообщает Mashable, в ролике ИИ-версия Грубер рекламировала автозагар, восторженно рассказывая о его преимуществах. Проблема заключалась в том, что настоящая авторка никогда не пользовалась этим продуктом и вообще не имела никакого отношения к бренду.

"Это очень страшно и странно. Это не я. То есть это я, но роботизированная версия меня", – заявила Брайс Грубер в видео, опубликованном в TikTok. По ее словам, она была шокирована увиденным. "Я никогда в жизни не видела этот продукт и, скорее всего, никогда не захочу им пользоваться", – добавила она.

Именно после этого случая блогерша решила проверить настройки своего профиля и выяснила, что доступ к ее цифровому двойнику был открыт для всех пользователей.

Как работает AI Cast?

По информации TikTok, AI Cast использует функцию AI Self – цифровой аватар, который создается на основе лица и голоса пользователя.

В отличие от классических дипфейков, которые могут создаваться без ведома человека, AI Self нужно настроить самостоятельно. Для этого пользователю нужно перейти в свой профиль, выбрать пункт "Add AI Self", записать короткое видео с разных ракурсов и зачитать случайную последовательность цифр. Такая процедура подтверждает личность владельца аккаунта.

Руководитель отдела коммуникаций TikTok Закари Кайзер пояснил Mashable, что после создания цифровой копии пользователь может оставить ее приватной, открыть доступ только друзьям или сделать доступной для всех.

Именно последний вариант и стал причиной беспокойства Грубер. Она утверждает, что в ее случае параметр "Everyone" был включен автоматически. Именно поэтому блогерша посоветовала другим пользователям изменить его на "Only You".

"Если оставить настройку"Для всех", можно неожиданно стать лицом рекламы автозагара", – пошутила она.

Цифровые двойники открывают новые возможности...

После создания AI Self искусственный интеллект может генерировать новые ролики с участием цифровой копии человека без необходимости снимать их в реальной жизни.

Например, пользователь может создать видео с участием собственного аватара или пригласить цифровую копию другого человека, если тот разрешил такой доступ. Для этого достаточно указать его аккаунт в TikTok.

Фактически это означает, что два автора могут "сняться" в одном видео, даже если никогда не встречались лично. История Брайса Грубера лишь подчеркнула тенденцию, которая в последние годы быстро набирает обороты. Платформы и рекламодатели все активнее используют цифровые аватары для создания рекламы.

Сам TikTok уже развивает рекламную платформу Symphony, которая позволяет генерировать рекламные ролики с помощью искусственного интеллекта. В 2026 году компания также представила Symphony Agent – систему, способную автоматически создавать сценарии, видео и цифровых персонажей.

Впрочем, развитие технологий означает, что официальный цифровой аватар уже не является обязательным условием для создания убедительной имитации человека.

Профессор Калифорнийского университета в Беркли Гани Фарид еще в 2025 году объяснял Mashable, что современным генеративным моделям достаточно минимального набора данных.

"Всего 20 секунд записи голоса человека и одной его фотографии уже достаточно, чтобы создать видео, в котором он говорит или делает что угодно", – отметил он.

По словам Грубер, подобная ситуация уже случалась и с ней. Она обнаружила, что китайская компания, продававшая джинсы, использовала ее лицо, голос и даже с помощью искусственного интеллекта воссоздала двор ее дома для рекламного ролика. По словам блогерши, компания продала более 1000 пар джинсов.

Подобные истории уже стали привычными и для других авторов контента. В частности, гитаристка Софи Беррелл обнаружила почти полную копию своего видео в TikTok, а музыкант Ретт Шалл нашел YouTube-канал, который копировал не только его старые ролики, но и оформление студии, и стиль съемки.

Mashable также ранее сообщал о случаях использования искусственно созданных видео с ведущей Ходой Котб для рекламы средств для похудения, а также цифровых копий Илона Маска в мошеннических схемах с криптовалютой.

Какие правила уже действуют?

Несмотря на стремительное развитие технологии, ее использование не остается без внимания регулирующих органов. В США Федеральная торговая комиссия уже запрещает ложные рекламные отзывы, в которых человек якобы рекомендует товар, хотя на самом деле им не пользовался.

В отдельных рекомендациях ведомство прямо упоминает рекламные инструменты TikTok Symphony, подчеркивая, что использование ИИ-аватаров само по себе не является нарушением. Проблемы возникают тогда, когда цифровой персонаж создает ложное или вводящее в заблуждение впечатление об опыте использования продукта.

В TikTok сообщили, что уже тестируют новый инструмент, который поможет людям находить аккаунты, которые могут использовать их внешность. Для подтверждения личности пользователю нужно будет загрузить фотографию и пройти проверку документов через сторонний сервис.

"Мы тестируем различные способы защиты цифровой внешности пользователей на платформе", – отметил Закари Кайзер.

Meta уже столкнулась с подобной критикой

Похожая история недавно произошла и с Meta. Компания разрешила пользователям генератора изображений Muse создавать новые картинки на основе фотографий из открытых аккаунтов инстаграма. Функция работала по принципу автоматического согласия: пользователям нужно было самостоятельно отключать ее в настройках.

Такое решение вызвало волну критики. Профсоюз SAG-AFTRA и ряд известных актеров заявили, что подобные функции должны работать только после явного согласия пользователя, а не наоборот. В компании пояснили, что прислушались к реакции пользователей и признали: функция "не оправдала ожиданий".

История с AI Self в TikTok в очередной раз показывает, что развитие генеративного искусственного интеллекта ставит перед технологическими компаниями новые вызовы. Если цифровая копия человека может говорить, рекламировать товары или появляться в видео без его непосредственного участия, вопрос контроля над собственной внешностью и репутацией становится одним из важнейших в современном интернете.