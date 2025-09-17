Президент США Дональд Трамп в четвертый раз продлил срок, в течение которого ByteDance должен продать американский бизнес TikTok. Основными инвесторами выступают Oracle, Silver Lake и Andreessen Horowitz. Благодаря этому TikTok пока избежал запрета в США.

Президент Дональд Трамп объявил о соглашении между США и Китаем о сохранении работы TikTok в Соединенных Штатах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Кто получит контроль над TikTok в США?

Трамп подписал новое распоряжение, что отсрочило выполнение закона о национальной безопасности до 16 декабря.

Соглашение предусматривает, что около 80% американского бизнеса TikTok перейдет под контроль консорциума инвесторов, в который входят Oracle, Silver Lake и Andreessen Horowitz.

Согласно условиям договоренности, действующим пользователям придется перейти в новое приложение.

Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что коммерческие условия сделки фактически были согласованы еще весной, но процесс затянулся из-за напряженных торговых отношений между Вашингтоном и Пекином. По его словам, Китай согласился двигаться вперед после заявлений Трампа о готовности "отключить" TikTok в США.

Соглашение также включает как новых, так и имеющихся инвесторов ByteDance, а Oracle сохранит контракт на облачные услуги для TikTok. Ожидается, что сделка будет закрыта в течение 30–45 дней.

В пятницу Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин планируют обсудить детали TikTok-соглашения. В то же время в Белом доме заявили, что окончательные подробности следует считать лишь предположениями, пока администрация официально их не подтвердит.

TikTok не прокомментировал ситуацию.

Кто еще заинтересован в получении контроля над американским TikTok

В перечень потенциальных покупателей, который постоянно обновляется, вошли Amazon, AppLovin, Бобби Котик, Microsoft, Oracle, Perplexity AI, Rumble, Стивен Мнучин, Walmart и Zoop.