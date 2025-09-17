Президент США Дональд Трамп учетверте подовжив термін, протягом якого ByteDance має продати американський бізнес TikTok. Основними інвесторами виступають Oracle, Silver Lake та Andreessen Horowitz. Завдяки цьому TikTok поки що уникнув заборони в США.

Президент Дональд Трамп оголосив про угоду між США і Китаєм про збереження роботи TikTok у Сполучених Штатах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

Хто отримає контроль над TikTok у США?

Трамп підписав нове розпорядження, що відтермінувало виконання закону про національну безпеку до 16 грудня.

Угода передбачає, що близько 80% американського бізнесу TikTok перейде під контроль консорціуму інвесторів, до якого входять Oracle, Silver Lake та Andreessen Horowitz.

Згідно з умовами домовленості, чинним користувачам доведеться перейти в новий застосунок.

Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив, що комерційні умови угоди фактично були узгоджені ще навесні, але процес затягнувся через напружені торгівельні відносини між Вашингтоном і Пекіном. За його словами, Китай погодився рухатися вперед після заяв Трампа про готовність "відключити" TikTok у США.

Угода також включає як нових, так і наявних інвесторів ByteDance, а Oracle збереже контракт на хмарні послуги для TikTok. Очікується, що угода буде закрита протягом 30–45 днів.

У п’ятницю Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін планують обговорити деталі TikTok-угоди. Водночас у Білому домі заявили, що остаточні подробиці варто вважати лише припущеннями, доки адміністрація офіційно їх не підтвердить.

TikTok не прокоментував ситуацію.

Хто ще зацікавлений в отриманні контролю над американським TikTok

До переліку потенційних покупців, який постійно оновлюється, увійшли Amazon, AppLovin, Боббі Котік, Microsoft, Oracle, Perplexity AI, Rumble, Стівен Мнучин, Walmart і Zoop.