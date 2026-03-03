ИИ-актриса планирует покорить Голливуд и создает собственную вселенную

Британская студия Xicoia планирует расширить историю полностью сгенерированной AI-актрисы Тилли Норвуд и запустить целую цифровую вселенную с новыми персонажами. Проект появляется на фоне дискуссий в Голливуде о роли искусственного интеллекта в киноиндустрии и переговоров профсоюзов.

ИИ-персонаж Тилли Норвуд, представленная прошлым летом и созданная без участия живой актрисы, вскоре получит собственный "Tillyverse". Об этом объявила студия Xicoia – AI-талант-агентство, основанное британской продакшн-компанией, которая стоит за созданием Тилли. Об этом пишет Gizmodo.

Станет ли Tillyverse новой моделью для Голливуда?

По словам CEO Элин Ван дер Велден, компания планирует построить полноценную цифровую вселенную с "сюжетной аркой" Тилли, которая будет охватывать ее юмор, повседневную жизнь, карьерные решения и взаимодействие с фанатами на различных платформах. Кроме этого, Xicoia готовит запуск новых AI-персонажей, которые дополнят эту вселенную.

К команде присоединился Марк Вилан, который ранее работал в Amazon Prime Video и отвечал за социальные стратегии европейских шоу, в частности Clarkson's Farm и The Grand Tour. В Xicoia он будет руководить развитием проекта и созданием AI-талантов по заказу третьих сторон. Компания заявляет, что стремится занять ведущие позиции в новой AI-экономике развлечений и масштабно развивать собственную интеллектуальную собственность.

Как пишет NBC, появление Тилли в прошлом году вызвало волну критики в индустрии. Тогда Ван дер Велден говорила о переговорах с агентствами, которые якобы были заинтересованы в сотрудничестве с AI-персонажем. По состоянию на сейчас Тилли не подписана ни с одним агентством, хотя интерес, по словам руководительницы студии, сохраняется.

Профсоюз актеров SAG-AFTRA тогда заявил, что Тилли Норвуд – это "персонаж, сгенерированный компьютерной программой, обученной на работах многочисленных профессиональных исполнителей без разрешения и компенсации".

Сейчас SAG-AFTRA находится в процессе пересмотра контракта, который действует до 30 июня и был заключен после забастовок 2023 года. Одной из ключевых причин тех забастовок стала именно тема использования AI в кино. По сообщениям, этот вопрос снова является одним из главных во время новых переговоров. В ближайшие месяцы к пересмотру контрактов готовятся также Гильдия сценаристов Америки и Гильдия режиссеров.

Тем временем индустрия AI быстро развивается. Последние годы принесли громкие релизы инструментов для генерации видео и изображений – от Google с Nano Banana Pro до ByteDance с Seedance 2.0 и OpenAI с Sora. Недавно полностью сгенерированный AI-короткометражный фильм почти получил национальный прокат в сети AMC Theatres, но компания отказалась от показа после критики.

Повлияет ли запуск Tillyverse на новые переговоры в Голливуде и правила работы с AI – вопрос, который остается открытым.